В сети оказался неизданный альбом культовой рок-группы Outrider

Альбом Four, записанный культовой группой Outrider, 20 лет пролежал без движения и лишь недавно был обнаружен и оцифрован лид-гитаристом и вокалистом Анатолием Симоновым. Впечатление от первого меломанского прослушивания архивного альбома группы - от "резкой смены настроения" до "ушам своим не верю".

Пользователи соцсети «Вконтакте» получили доступ к архивной записи альбома "Four" рок-группы Outrider, сделанной в 1996 году.

— Я почти случайно нашел этот альбом на мини-диске в коробке, наводя порядок у себя в кладовке, — сообщил ИА «Медиакорсеть» лидер группы Outrider Анатолий Симонов. — Альбом был сыгран «вживую», практически без репетиций, записан на древний восьмиканальный катушечник Fostex в полукустарных условиях, на складе "Башкультинвеста" на улице Сагита Агиша, а сведён у нашего друга Ильи Пилюгина, который тогда работал звукорежиссёром в Театре кукол. Альбом почти никто не слышал, издан он не был, если не считать магнитофонных кассет Sony и JVC, которые мы закупили и растиражировали на домашних двухкассетниках в количестве ста экземпляров, которые разошлись по друзьям и соратникам.

В его записи принимал участие, как можно легко догадаться, басист Рашид "Старшой" Рамеев, и наш первый ударник покойничек Марат Ишбулатов. Вокалист - ещё один Рашит "Младшой" Шайдуллин, с которым мы недавно встретились после 20-летнего перерыва. С ним - отдельная история, он не профессиональный музыкант, вообще никакого отношения к музыке не имел. Мы встретились на каком-то сейшене, я услышал, что мужик поёт хрустально и сильно, пробивая микс и аудиторию, прямо как Роберт Плант. Никакой профессиональный вокалист из обозримых на тот период и рядом не стоял с Рашитом по мощи и дарованию. Он откликнулся на моё приглашение. Два года мы с ним прозанимались, а потом он ушел в бизнес и с тех пор мы и не виделись - встретились буквально на днях.

Альбом можно услышать на личной странице Анатолия Симонова в соцсети Вконтакте или скачать по ссылке без ограничений с файл-хостинга Dropbox.

Этот альбом - мы назвали его для себя Four по количеству участников - целиком собран из нашего собственного авторского материала, — заверил музыкант, — не содержит каверов, хотя каждая композиция написана и сыграна в честь наших любимых групп, великих музыкантов, учителей. Музыку написал я, а в основе текстов лежали русские стихи Рашита "Младшого". Это была непростая задача - отдавая дань мировым группам, сохранить собственное лицо, не быть подражателями.

По мнению уфимского музыкального критика Аркадия Аульского, "звучание этого альбома, хотя и сделан технически он на уровне демо-записи, вызывает отклик не только на уровне ушей и мозга, но и на уровне диафрагмы и грудной клетки. Важен даже не сам факт наличия авторского материала, что редкость для творчески трусливой и зажатой Уфы. Если слушать, закрыв глаза, альбом имеет свойство легко переносить аудиторию в рок-эпоху. Техническое несовершенство записи несколько удревняет звучание примерно на 25 лет от того времени, придавая ему винтажность звука, характерного для начала 70-х. Всё звучит, как говорили тогда, «фирменно», ни один извлеченный звук не вызывает досады или раздражения, ощущения провинциальности или вторичности - саунд и материал вполне оригинальны - закачай и слушай.

По мнению основателя коммуникационного агентства BigD, филантропа и меломана Дмитрия Эйгенсона, находящегося в отпуске на в Гоа, альбом очень крутой: «Мечтаю вернуться домой из отпуска и врубить его на хорошей акустике в своей машине и вспомнить времена полного отрыва в маленьком зале «Братьев Люмьер» середины девяностых. Вокал записан необработанно, но ни он сам, ни общее звучание от этого хуже не становится. Очень аутентичный звук, реально как будто пять-шесть топовых групп 70-90-х послушал одновременно: Aerosmith, Guns’n’Roses, Ленни Кравица, Роберта Планта. Эта музыка подняла мне сегодня утром настроение, сбитое постоянно догоняющими в отпуске рабочими вопросами».