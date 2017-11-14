Уфимец создал электронную башкирскую азбуку и онлайн-архив древностей

На это у корреспондента газеты «Истоки», по его словам, Иршата Зианбердина ушло 20 лет.

Уфимский краевед, журналист Иршат Зианбердин изучив древние тексты Башкортостана и выявив самые используемые в этих текстах буквы, создал электронную азбуку для использования в области высоких технологий. Результаты своих исследований он разместил в открытом доступе, по примеру математика Перельмана.

Суть проекта, как говорит сам автор, сводится к возвращению в башкирской язык природных законов сингармонизма, и отказ от дополнительных букв, придуманных при переходе к кириллической письменности, а также сохранении в башкирском письме только тех букв, которые встречаются во всех его исторических алфавитах.

Иршат Зианбердин в центре снимка.

Особенность этого алфавита - в его назначении для использования в области высоких технологий, - рассказывает журналист.

- Она дает возможность подрастающему поколению приобщаться к таким технологиям без предварительного приучения к другим языкам, на которых обычно составляются различные программы и приложения, использовать для общения уже существующие буквы клавиатуры оборудования, исключает тенденции к стремлениям по замене графики письма башкирского языка. Помощи по сути в этом направлении (в составлении азбуки, о которой мы ведем речь) не было. Но я благодарен серверу ВКонтакте за предоставленную возможность создать в ее ресурсах «Виртуальный архив древних актов Башкортостана», где собираются факсимиле всех граффити и документов, найденных в Башкортостане и в сопредельных областях, независимо от того, на каком носителе информации они выполнены, независимо от того, каким типом письма они выполнены и независимо от того, какой религии они относятся и в каком государстве они выполнены.

То есть вкратце, там фактически восстанавливается весь архивный фонд Башкортостана, а значит и РФ, - говорит Иршат Зианбердин. Виртуальный архив древних актов доступен для всех желающих и имеет свои филиалы по всем районам республики по самым разным направлениям: нумизматика, кумбазы, сулпы, нотные книги и сфрагистику (вспомогательная научная дисциплина, изучающая печати, перстни-печатки, штампы и текстовую информацию заключенные в них).

- Кумбаз, сулпы, тэнгкэ - это украшения. В древности в качестве кумбаз (переводится как "всеобщее начало") использовали документы (в основном фетвы, постулаты и догматы веры) — поэтому их можно считать за документы.

Сулпы (переводится "утерянные ценности") тоже и документы и украшения, в них хранили только исторически ценные сведения.

Тэнгкэ (переводится в значении "божественное" - украшения из исторических монет (монисто) следовательно, тоже документы, - поясняет автор проекта.

- Кроме того, созданы и существуют такие же виртуальные архивы древних актов по субъектам РФ, историческим землям, бывшим странам СССР и мира. Именно анализ собранных с 1996 по 2017 года документов нашей республики и привел к мысли создания такой азбуки и вернуть в язык законы сингармонизма.

На вопрос о том, как краевед относится к грантовой системе поощрения изучения родных языков, Иршат Зианбердин ответил весьма скептически и довольно откровенно:

- Я думаю, это не поза. Просто три года подряд вместе с преподавателями и исследователями из БГПУ подавали заявки на РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд), но все три раза получили отказы. Проблему поднимали и во Всероссийских и международных научно-практических конференциях тоже. Но людей понимающих необходимость этого дела - мало. Вообще, на теме грантов будут спекулировать. Увы, так устроено наше общество. Вот чтоб избежать такого положения сути вещей, я и стараюсь все свои разработки обнародовать по примеру нашего величайшего математика Перельмана (кстати, вот он именно и помог мне своим примером), стараюсь выкладывать на открытом доступе в интернете, чтоб не было соблазнов у кого-либо нарушать авторские права.

По словам Иршата Зианбердина, в деле восстановления архивного фонда республики ему помогали простые люди.

- Очень активны участники Чишминского, Зианчуринского, Учалинского, Бурзянского, Белебеевского, Уфимского, Бижбулякского и многих других районов. Активны краеведы Дона, Кубани, Астрахани, Москвы и Московской области, Челябинской, Оренбургской области, Татарстана, Пермского края, Украины и Крыма, Казахстана и многих других регионов.

Промежуточные результаты исследований старался издать отдельными книгами. Тут помогали коммерсанты и администрация Зианчуринского района, издательства «Китап» и «Гилем» выделили международные коды ISBN на них. Последние четыре года серьезную помощь оказывает Агентство печати РБ в лице редакции газеты "Истоки", обеспечивая ознакомление граждан РБ культурным наследием предков.

Хотелось бы, чтоб этого понимали и музеи республики и в минкультуре, и чтоб они тоже вносили свою лепту в дело восстановления архивного фонда, но, к сожалению, какие-то личностные интересы мешают им примкнуть к этому движению и опубликовать факсимиле всех граффити, хранящихся в их фондах.

Напомним, Рустэм Хамитов на форуме межрегионального сотрудничества рассказал о планах направить на поддержку и сохранение языков народов, населяющих Башкирию, 300 млн рублей. По его словам, разрабатываемая программа будет рассчитана на пять лет и затронет не только башкирский, но и другие языки, на которых говорят в регионе. Что касается конкретно башкирского языка, то ежегодно планируется выделять в соответствующий фонд гранты объёмом около 100 млн рублей.