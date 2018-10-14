Самородок Темясово: Художник из Башкирии создает объемные картины в 3Д формате

Башкирского художника Марата Гафарова знает каждый в деревне Темясово. Мужчина создает уникальные картины в 3Д формате. От обычных они отличаются объемностью рисунка.

Медиакорсеть побеседовала с известным художником.

– Как пришла идея нарисовать первую картину в 3Д формате?

– В интернете я часто видел работы иностранных художников, которые рисуют такие картины. Но тогда я еще не знал, что в России таких объемных картин, почти нет. Я уже молчу про Башкортостан.

Да, у нас есть передвижные выставки картин в 3Д формате, но они все нарисованы не художниками, а с помощью зарубежных компьютерных технологий. Это все не имеет отношения к творчеству.

Вот тогда я и решился на эксперимент – нарисовал картину и выложил ее в социальные сети. Результатом был сильно удивлен. Обо мне узнала не только вся Россия, но и за границей.

– Ваши работы известны и за границей?

– Да. Мне поступают заказы из Германии и Катара. Бывшие соотечественники просят нарисовать что-нибудь, что напоминало бы им о России – русскую природу, березки. У них ностальгия по Родине.

Из последних предложений – разрисовать в Германии частное помещение. Гонорары предлагают высокие. Ручная работа дорого стоит. Заказчики также берут на себя визовые и дорожные расходы. Но я от предложения отказался. Не хочу надолго оставлять семью.

– Раз вас так ценят, значит, у вас большой опыт в создании картин…

– Рисую я с детских лет. С тех пор как с родителями мы жили в деревне Бетеря Баймакского района. Мама работала учительницей в школе, а папа – заведующим в сельском клубе. Деревенька была у нас глухая, но природа наикрасивейшая. Я помню высокие сосны, диких зверей и прозрачную речку. В этой обстановке я и начал творить.

Помогали мне и родители. Отец тоже увлекался рисованием и был не против моего нового увлечения.

– И повзрослев, интерес к рисованию не потеряли…

– Все верно. В молодости я часто служил: и на Украине, и в Калининградской области. Помню, работал я в вертолетном полку механиком, а в свободное время рисовал плакаты для культурных мероприятий. А в штабе полка мне доверяли и чертеж секретных карт. В них я указывал расположение наших секретных объектов, взаимодействия войск, тактику ведения боя и многое другое. Работать с картами было несложно – здесь написать, тут начертить. Легко, конечно, но очень интересно.

– Что еще интересного вы вспомните из советских времен?

– Как-то работал я художником-оформителем в Салехарде. Коллеги вдруг прозвали меня богомазом. Я недоумевал – почему? Сам мусульманин, церковные иконы не рисую. А спросить у них стеснялся. И вот сейчас все понял. В те времена я часто рисовал портреты Ленина. Заказы поступали из парткома. Эта работа хорошо оплачивалась – Ленин же для всех был Богом. Вот оттуда и пошло мое новое прозвище.

– Дома вы держите картины?

– Ни одной. Знакомых это удивляет. Они спрашивает, нет ли желания рисовать для себя? Но раз Бог дал мне талант художника, я не должен прятать от других свои картины.

Некоторые свои творения дарю друзьям. Чаще у меня их выкупают.

Да и времени рисовать для себя, нет. Все некогда. Хотя есть желание разрисовать ворота дома. Так и я оставлю что-нибудь себе на память.

– Есть ли у вас мечта, как у художника?

– Да. Хочу объездить всю Россию с передвижной выставкой. Я уже начал работу в этом направлении – нарисовал большую картину в формате 3Д. Ее можно возить по городам.

Но удовольствие это не дешевое. Масштабный проект требует и огромных денег. Оплатить транспорт в одиночку я не смогу. Вот здесь помощь местной власти не была бы лишней.