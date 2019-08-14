Группа Brazzaville приедет на благотворительный концерт в Уфу в пользу хосписа

Сегодня, 14 августа, стало известно, что в развлекательном центре «Огни Уфы» должен состояться концерт американской группы Brazzaville. Выступление будет носить благотворительный характер.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в фонд «Иман», который, в свою очередь, намерен использовать их для строительства первого хосписа в Уфе.

Организаторы концерта распространили информацию, что лидер группы Brazzaville Артур Браун сам предложил промоутерам идею такого концерта. Изначально он намеревался приехать в Уфу для выступления на фестивале, организованном одной из торговых сетей.

Узнав об идее построить в Уфе хоспис и сборе денег на него, Артур Браун попросил найти площадку для благотворительного концерта, деньги от которого пойдут на строительство столь нужного медицинского учреждения.