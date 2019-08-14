Группа Brazzaville приедет на благотворительный концерт в Уфу в пользу хосписа
Есть информация, что инициатива исходила от самого лидера группы.
Сегодня, 14 августа, стало известно, что в развлекательном центре «Огни Уфы» должен состояться концерт американской группы Brazzaville. Выступление будет носить благотворительный характер.
Средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в фонд «Иман», который, в свою очередь, намерен использовать их для строительства первого хосписа в Уфе.
Организаторы концерта распространили информацию, что лидер группы Brazzaville Артур Браун сам предложил промоутерам идею такого концерта. Изначально он намеревался приехать в Уфу для выступления на фестивале, организованном одной из торговых сетей.
Узнав об идее построить в Уфе хоспис и сборе денег на него, Артур Браун попросил найти площадку для благотворительного концерта, деньги от которого пойдут на строительство столь нужного медицинского учреждения.
В итоге решено провести акустический концерт в зале «Клуб 11» развлекательного комплекса «Огни Уфы» 18 августа, начало в 19:00. «На разогреве» выступит уфимская группа «Сердце».