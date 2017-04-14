В Уфе открылась мультимедийная выставка Айвазовского

Его привез первый в России проекционный музей.

В Уфе с 15 июня открывается мультимедийная выставка «Айвазовский: ожившие полотна». Её привез первый в стране проекционный музей «Люмьер-холл». В среду, 14 июня, журналистам показали эту выставку первыми.

- Это современный формат, - считает Валериан Гагин, директор центра современного искусства «Облака», где и идет выставка. – Уверен, что выставки будут развиваться в этом, цифровом, направлении.

Если бы не открытый в Уфе 12 июня мультимедийный исторический музей в «ВДНХ-Экспо», то впечатление от оживших на экране картин Айвазовского было бы куда более ошеломляющее. И тем не менее 30 минут фильма с изображениями моря, кораблей и других картин пролетели незаметно и оставили хорошее чувство послевкусия. Это когда о выставке будешь рассказывать друзьям, вспоминая наиболее врезавшиеся в память факты из истории жизни художника.

Мне, например, запомнилось, что маринист много путешествовал, и находясь в Риме, подарил свою картину «Хаос» самому Папе Римскому, хотя тот был не прочь ее купить. За свою жизнь Иван Айвазовский (настоящее имя – Ованнес Айвазян) нарисовал более 6 000 картин, посетил около 100 мест и умер в возрасте 83 лет, написав за несколько дней до смерти картину «Морской залив». Выставку представил на открытии гендиректор проекционнного музея «Люмьер-холл» Евгений Гудов.

Евгений Гудов - руководитель первого в стране проекционного музея. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Идеей выставки я вдохновился во Франции, - рассказал Медиакорсети Евгений Гудов. – До этого я был финансовым директором, занимался мебельным бизнесом. Первую выставку я делал сам, пришлось освоить профессию дизайнера. Мультимедийные сервера сам разрабатывал и сайты с продвижением выставок изначально все сам делал. Теперь в команде музея – шесть дизайнеров-программистов.

Кроме выставки про Айвазовского, в «Люмьер-холле» есть выставки, на которых оживают картины Рериха, Климта и Ван Гога. Но Евгений Гудов сейчас занят новым проектом, он готовится открыть в Петербурге самый большой в стране и в мире планетарий.

Выставка будет работать в Уфе до 27 августа. Чтобы получить какое-то впечатление о ней, можно посмотреть короткое видео.

Получите представление о мультимедийной выставке. Видео Видео: vimeo.com

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