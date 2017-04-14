В Башкирии узаконили рекламу с темнокожим парнем в национальном костюме

Заявитель обратился в федеральную антимонопольную службу с требованием признать рекламу непристойной.

В федеральной антимонопольной службе прошло заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе – заявитель посчитал непристойной и оскорбительной рекламу питьевой воды с изображением темнокожего парня в национальном башкирском костюме.

Рекламу проверяли юристы рекламных агентств и телеканалов, и нареканий не возникало. Однако кто-то посчитал, что использование темнокожего молодого человека в рекламе на телевидении, билбордах и в автобусах каким-то образом оскорбляет его достоинство и обратился в федеральную антимонопольную службу.

Эту рекламу пытались признать непристойной.

Заявление рассмотрели, и экспертный совет путем голосования почти единогласно постановил, что реклама полностью соответствует законодательству и не является оскорбительной или ненадлежащей.

Стоит напомнить, что студенты различных стран обучаются в Нефтяном и Авиационном университетах, при этом наш край является для них родным. Также темнокожие танцоры в красочных национальных костюмах выступают в ансамбле народного танца Файзи Гаскарова.

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