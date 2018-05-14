В Уфе пройдет концерт известнейших баянистов-виртуозов

15 и 16 мая 2018 года в Уфимском государственном институте искусств имени З. Исмагилова состоятся два уникальных концерта выдающихся российских баянистов-виртуозов – Владимира Бонакова и Дмитрия Ходановича, новой встречи с которыми ждали и профессионалы, и любители искусства игры на баяне, сообщила главный специалист по развитию академического искусства Башгосфилармонии им. Х. Ахметова. Вход на концерты свободный.

15 мая, в 19:00, в зале им. Ф. Шаляпина выступит лауреат международного конкурса "Гран-при" (Франция), воспитанник заслуженного артиста России, композитора Владимира Бонакова — Дмитрий Ходанович (Москва). Прозвучит музыка Россини, Гуно, Шопена, Чайковского, Рахманинова. Бонакова, Мендыгалиева.

16 мая, в 11:00, в Камерном зале, состоится еще один концерт Дмитрия Ходановича, посвященный творчеству его учителя. Музыкант исполнит известные сочинения: симфония для баяна N2, "На поле Куликовом", Соната-монолог, Соната-баллада, «Вечное движение», обработки русских народных песен «Ах, ты степь широкая», «Вдоль да по речке». По окончании концерта пройдет Творческая встреча с композитором, заслуженным артистом России, лауреатом международного конкурса Владимиром Бонаковым.

Дмитрий Ходанович – известный в России и за ее пределами музыкант. Сольные программы в исполнении Дмитрия звучали в Рахманиновском зале Московской консерватории, Доме-музее Скрябина, во многих городах России и за рубежом.