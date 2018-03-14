«Такого голоса больше никогда не будет»: близкие вспоминают Ахата Муртазина

Вчера вечером стало известно о внезапной смерти известного диктора башкирского радио и телевидения, народного артиста Башкортостана Ахата Муртазина. Ему было всего 59 лет. По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце. Редакция Медиакорсети решила поговорить с теми, кто работал с Ахатом Муртазиным или знал его лично.

Айгуль Кантюкова, руководитель канала «Россия Культура Башкортостан»:

- Я с ним работала много лет. И начинала свои радиоэфиры вместе с ним — это были мои первые эфиры на радио Россия-Башкортостан. Расстроена сильно... Это замечательный человек! С большим и открытым сердцем! Добрый и отзывчивый, жизнерадостный и активный. Я никогда не видела его хмурым или злым. Он дарил тепло окружающим людям. С ним всегда было комфортно работать. Он был моим учителем на первых эфирах. И голос его!.. Такого голоса глубокого больше нет ни у кого и не будет уже! Это уникальный человек! Те, кто с ним успел поработать, — счастливые люди! Я плакала вчера и не могла поверить, несколько раз перечитав сообщение «Ушел Ахат Муртазин»...

Ляйсан Мазитова, телеведущая:

Помню, забежала в 262 маршрут.

- Сядь рядом со мной, вместе поедем, - позвал к себе Ахат агай. Села.

Вот так, разговаривая, доехали. Мы в районе МВД долгое время жили по соседству. Когда едешь с ним в автобусе, незаметны ни пробки, ни остановки. Я всегда сажаю его внутрь, чтобы не уступал место другим. Ведь с ним разговаривать очень интересно.

Помню однажды он говорит с грустью: "Вот люди не ходят на волейбол! Такая интересная игра, а народа нет. Билет на хоккей покупают за тысячи, а на волейболе трибуны пустые".

Мне интересны были его рассказы. Он все знал. Раньше всех. Будил весь Башкортостан, человек с золотым голосом…

Воспоминание из детства. Мой младший брат Саръян только пошел в первый класс. На улице зима. Холодно. Утром радио в кухне включаем с большой надеждой. Саръян говорит:

- Эх, сказал бы Ахат агай: «На улице -25 градусов»! Он тогда думал, что если только Ахат агай разрешит, можно не идти в школу. Мои родители дружили с его семьей. Когда Муртазины жили в Деме, для нас детей ездить в гости к его дочери Гузелие и сыну Салавату было настоящим приключением. Однажды сообщили, что в Деме потоп. Помню, как сильно беспокоилась, ведь у Гузелии и Салавата нет лодки… Самое сладкое воспоминание связано с моей первой записью на радио.

- Салих, привези дочь на запись, - сказал Ахат агай. У отца не было времени, и он отказался. А мне интересно! С мамой уговорили-таки отца. Поехали на радио. На голове бантик, красиво одета. С Ахат агаем читаем новогоднюю сказку. Было так весело! Перед праздником получили деньги. Первая зарплата… Вот какая она жизнь, Ахат агай. Вот и тебя нет. Не могу понять. Не могу. Ты был искренним человеком. Несмотря на привычный для всех официальный голос, ты для нас тоненьким голосом пел: «Мне так больно, мне так больно!»... Я так благодарна тебе.

Разиф Абдуллин, журналист, главный редактор информационного агентства "Медиакорсеть":

- Даже не верится, что это произошло. Кажется, совсем недавно, на 90-летии Радио Башкортостана разговаривал с ним. Ахат Муртазин – всегда такой добрый, с юмором. Рядом с ним было легко работать, общаться, жить. А голос – он просто не мог оставить равнодушным, бархатный, густой, сочный. В этом плане ему можно было только завидовать. Мне очень грустно. Терять коллег всегда тяжко, но Ахат мог бы еще работать и работать. Танзиля, держись…

Гульназ Якупова, телеведущая, сестра:

- Очень обрадовался, когда я родилась. "Когда вырастет, я буду катать ее на санках!" – говорил он. Сестренка, родившаяся ему на радость, оправдала ли я его надежды? Ахат агай, поделивший наше детство, молодость, счастливые моменты жизни… Не только для других он был диктором с неповторимым тембром, но и в нашей семье был эталоном. Мне в детстве его статус студента казался таким недосягаемым.

Самый младший и любимый сын дедушки и бабушки, солидный, красивый, спокойный... Мы с подружкой показываем, как умеем кататься на фигурных коньках, а он подыгрывал – громко пел и делал фон для нас. В то время фигурное катание было в моде, мы себя представляем знаменитыми фигуристками, а он делит эту нашу невообразимую мечту…

С детства остались воспоминания, как я купалась, катаясь на его спине, его подарки, имеющие каждый свою историю. В 7-8 лет я ему подарила книгу, которую написала сама. Он дал почитать эту книгу всем своим одногруппникам и хранил всю жизнь. «Ахат агай, мне уже 40, а ты все еще рассказываешь всем о моих детских шалостях!», - сказала я ему недавно. Зря сказала. Теперь не сможет… Студент Ахат был гордостью своей семьи. Он видел себя педагогом и произносил это слово с глубоким смыслом: «ПЕДАГОГ». Однако судьба ему уготовила другую роль: он стал гордостью своей нации, выбрав другую профессию.

Я думаю, его счастливым сделала любимая работа. Почему его голос хочется постоянно слушать? Потому что в его голосе – любовь к людям, уважение, теплота. Поэтому он стал любимым сыном своего народа.

Он мне помог вернуться с роддома с первым моим ребенком. С женой они радовались, как будто сами вновь стали родителями. Вторую дочь тоже первым показали им. Спасибо моему брату за сердце, полное любви. Когда я выбирала профессию, я ориентировалась на него. Конечно, я гордилась им. Как можно не гордиться таким талантливым братом? Я осталась должна ему. Остались не сказанные слова и не переданные подарки. Он мечтал долго жить, но поторопился к бабушке и дедушке. Смерть такая бессердечная... Я много хороших слов должна была ему сказать в следующем году, во время его юбилея. Не было суждено. Как будто отрезали часть моего детства, молодости, счастливых моментов, сердца.

Усман Ямгуров, спортивный журналист, бывший шеф-редактор службы новостей «Радио Башкортостан»:

- Я 10 лет с ним работал, при мне он устроился к нам на радио. У него был чистый литературный башкирский язык. С первых дней он работал с огромным желанием, усердием, постоянно трудился над своим голосом, совершенствовал его. Он был прекрасным другом.

Максим Коробицын, бывший коллега:

- Мы с ним познакомились в 1996 году, когда я пришел работать на «Радио Башкортостан». С ним было комфортно: простой, без пафоса, несмотря на разницу в возрасте в 15 лет. Легкий в общении, добродушный, настоящий, хороший мужик. Он никогда не ставил себя выше младшего коллеги, он создавал такую атмосферу, что я и сам чувствовал себя мастером, как он. Помню, как отмечали его 50-летний юбилей... Сидели в тесном кругу, говорили добрые слова, пели песни. А сейчас его нет. Когда увидел эту новость — прямо сердце упало.

Напомним, прощание с Ахатом Муртазиным состоится завтра, 15 марта, в Башдрамтеатре с 10 до 12 часов. Похоронят его на Мусульманском кладбище в Уфе.