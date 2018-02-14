В Уфе прошел закрытый показ двух лучших серий сериалов «Медичи» и «Шерлок»

Показ прошел в кинотеатре «Искра IMAX».

Вчера, 13 февраля, в уфимском кинокомплексе «ИСКРА IMAX» прошел закрытый показ лучших серий самых рейтинговых и любимых сериалов миллионов «Медичи: Повелители Флоренции» и «Шерлок». О том, как попасть на закрытый показ и о множестве других интересных мероприятий, которые проводит "Искра", можно узнать здесь.

Первым зрителям представили историю семьи "Медичи", которая из обычных торговцев превращается в могучий клан, оказавший значительное влияние на экономическую, культурную и духовную жизнь Флоренции. Представители этого семейства с XII по XVII век неоднократно становились правителями Флоренции. Действия фильма происходят в XV веке. Известный банкир Джованни Медичи отравлен при загадочных обстоятельствах, а его место занимает его младший сын - Козимо де Медичи.

Немного позже, воспользовавшись недовольством народа от многочисленных войн и огромных налогов, Козимо становится главой Флорентийской республики.

Во флэшбеках фильма, когда действие переносится во Флоренцию времен Джованни, которого сыграл Дастин Хоффман, мы можем наблюдать за его взаимоотношениями с сыновьями Козимо (Ричард Мэдден) и Лоренцо (Стюарт Мартин). На первый взгляд, лучшим его преемником станет старший сын Лоренцо. Но Джованни ставит будущее семьи на младшего – мечтателя Козимо. Отец не дал младшему сыну жениться на любимой девушке из бедной семьи, и заставил сделать выбор в пользу не любимой, но титулованной девушки. Мне, как зрителю, было интересно наблюдать за развитием и полным перевоплощением этого героя.

После просмотра одной серии этого фильма просыпается интерес и дальше следить за историей этой семьи. Не удивительно, что выход на экраны первой серии в октябре 2016 года в Италии привлек к экранам 7,6 млн зрителей. Решение о съемках второго сезона было принято еще до премьеры первого. Это, пожалуй, лучшая рекомендация к просмотру.

Вторым сериалом, который вчера был представлен на закрытом показе, стал «Шерлок», за приключениями которого следят и совсем юные девочки, и дамы бальзаковского возраста, сжав в ладошках камеи с профилем своего кумира.

Несомненно, появление Бенедикта Камбербетча на экране в роли легендарного сыщика Шерлока Холмса можно считать одним из самых удачных сериальных «ноу-хау» последних лет.

И причина здесь кроется не только в личном мужском обаянии кучерявого стройного брюнета Камбербетча, но и в его потрясающей харизме и чувстве юмора, которая ощущается в каждой роли этого, безусловно, талантливого актера – будь то придуманные персонажи Шерлок и доктор Стрэндж или реально живший человек – изобретатель компьютера Алан Тьюринг.

Сериал «Шерлок» - это тот самый случай, когда удачный выбор актера на главную роль воскрешает из забытья классическое произведение и заставляет поклонников актера перечитывать его, чтобы глубже проникнуться событиями, происходящими на экране. В том числе и для того, чтобы понять, как бурная фантазия авторов сценария преобразила исходные сюжетные линии, рожденные много лет назад Артуром Конан Дойлем.

Так, серия «Его последний обет», показанная специально для любителей сериалов в кинокомплексе «Искра IMAX», является одной из наиболее эмоциональных во всей киноэпопее о красавце-сыщике.