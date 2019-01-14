В Уфе пройдет презентация книги о наставнице оперных звезд Миляуше Муртазиной
Вчера, 10:28КультураНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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На мероприятии с концертом выступят ученики знаменитого 92-летнего педагога, в том числе, народный артист РБ Аскар Абдразаков.
Книга под названием "Диалоги с Муртазиной" написана ее же тезкой, известной журналисткой Миляушой Идрисовой. Это целая монография, раскрывающая секреты педагогической лаборатории и жизненные приоритеты уважаемого профессора, открывшей творческий путь многим из выдающихся деятелей искусства.
Вечер состоится 25 февраля в Башкирском государственном театре оперы и балета при участии оркестра театра. Дирижер - Артем Макаров.
На сцене выступят настоящие звезды оперного, эстрадного искусства: Аскар Абдразаков, Идель Аралбаев, Идрис Газиев, Диляра Идрисова, Алим Каюмов и другие.
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