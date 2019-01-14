В Уфе пройдет презентация книги о наставнице оперных звезд Миляуше Муртазиной

Книга под названием "Диалоги с Муртазиной" написана ее же тезкой, известной журналисткой Миляушой Идрисовой. Это целая монография, раскрывающая секреты педагогической лаборатории и жизненные приоритеты уважаемого профессора, открывшей творческий путь многим из выдающихся деятелей искусства.