В Уфе скончалась известная художница и скульптор Ляля Галеева

В Уфе скончалась известная художница и скульптор Ляля Галеева

Вчера, 11:51КультураТатьяна МайороваPhoto: facebook.com
Культура Башкирии понесла по-настоящему ощутимую утрату – ушла из жизни известный керамист и самобытный художник Ляля Галеева.

Накануне, 12 декабря, поздно вечером стало известно, что ушла из жизни 59-летняя художница, известный керамист Ляля Галеева. Причина её смерти в сообщениях близких пока не уточняется.

Это известие опечалило многих ценителей прекрасного. Лялю Галееву любили и уважали не только как одаренного художника, но и как очень светлого и щедрого душой человека.

Ляля Галеева – океанически бездонный, малоизученный мир. Он населен самыми немыслимыми и в то же время пронзительно знакомыми существами и сущностями, строгими и ироничными богами и мноцветными вибрациями музыки, удивительной по простоте, живой и чудотворной. Он осенен таинственными отсветами Знания. Маленькая, но очень мощная фея, она наделена редкой силой: под ее руками возникают и обретают плоть, объем и душу странные арабески архаики и собственные фантастические демиурги, так написала о ней в книге «Любимые художники Башкирии» культуролог Эльвира Каримова.

Работы Ляли Галеевой регулярно участвовали в международных выставках, они хранятся в частных коллекциях. Она является членом Союза художников России и республики.

Её верным спутником и единомышленником много лет был талантливый художник Иван Нараян, автор множества удивительных музыкальных инструментов.

О месте и времени прощения с Лялей Галеевой близкие сообщат чуть позже.

Редакция Mkset выражает соболезнования в связи со смертью Ляли Галеевой её близким.

Related news:
соболезнования
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы