В Уфе скончалась известная художница и скульптор Ляля Галеева

Культура Башкирии понесла по-настоящему ощутимую утрату – ушла из жизни известный керамист и самобытный художник Ляля Галеева.

Накануне, 12 декабря, поздно вечером стало известно, что ушла из жизни 59-летняя художница, известный керамист Ляля Галеева. Причина её смерти в сообщениях близких пока не уточняется. Это известие опечалило многих ценителей прекрасного. Лялю Галееву любили и уважали не только как одаренного художника, но и как очень светлого и щедрого душой человека. Ляля Галеева – океанически бездонный, малоизученный мир. Он населен самыми немыслимыми и в то же время пронзительно знакомыми существами и сущностями, строгими и ироничными богами и мноцветными вибрациями музыки, удивительной по простоте, живой и чудотворной. Он осенен таинственными отсветами Знания. Маленькая, но очень мощная фея, она наделена редкой силой: под ее руками возникают и обретают плоть, объем и душу странные арабески архаики и собственные фантастические демиурги, так написала о ней в книге «Любимые художники Башкирии» культуролог Эльвира Каримова. Работы Ляли Галеевой регулярно участвовали в международных выставках, они хранятся в частных коллекциях. Она является членом Союза художников России и республики. Её верным спутником и единомышленником много лет был талантливый художник Иван Нараян, автор множества удивительных музыкальных инструментов. О месте и времени прощения с Лялей Галеевой близкие сообщат чуть позже. Редакция Mkset выражает соболезнования в связи со смертью Ляли Галеевой её близким.

