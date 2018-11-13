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Самой красивой уфимкой стала 17-летняя Татьяна Политова
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Самой красивой уфимкой стала 17-летняя Татьяна Политова

Сегодня, 10:11КультураМинзаля АскароваФото: Ильшат Ахметов/ Mkset.ru
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