Самой красивой уфимкой стала 17-летняя Татьяна Политова
Сегодня, 10:11КультураМинзаля АскароваФото: Ильшат Ахметов/ Mkset.ru
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Она победила в финале конкурса “Мисс Уфа-2018”, прошедшем в Башкирском драматическом театре имени Мажита Гафури.
В финале конкурса приняли участие 15 самых красивых девушек столицы Башкортостана. Самой прекрасной была признана 17-летняя Татьяна Политова.
Красавица увлекается спортом. Она также закончила музыкальную школу. Татьяна рассказала, что планирует получить два высших образования. Ее мечта – покорить гору Эверест.
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