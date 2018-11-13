Самой красивой уфимкой стала 17-летняя Татьяна Политова

В финале конкурса приняли участие 15 самых красивых девушек столицы Башкортостана. Самой прекрасной была признана 17-летняя Татьяна Политова.

Красавица увлекается спортом. Она также закончила музыкальную школу. Татьяна рассказала, что планирует получить два высших образования. Ее мечта – покорить гору Эверест.