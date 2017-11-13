Билеты на балет «Нуреев» в Большом театре будут продавать по паспорту

Ранее в спектакле министр культуры РФ усмотрел «гей-пропаганду».

Предварительная продажа билетов на балет «Нуреев» 9 и 10 декабря начинается 18 ноября с 10 часов в кассах административного здания Большого театра, сообщается на официальном сайте Большого театра. При этом в связи с повышенным спросом граждан в театре вводят специальную программу, которая должна гарантировать, что каждый из 500 билетов может использовать только сам покупатель (такое количество билетов выделено в рамках старта предварительных продаж). Билеты можно купить только по предъявлению паспорта.

В купленном билете, напечатанном на особом бланке, будут указываться фамилия и данные паспорта. Отдельно уточняется, что войти в театр на спектакль можно будет, только предъявив оригинал паспорта. Билет с исправлениями приниматься не будет, сообщает «Российская газета».

Примечательно, что сдать билет на спектакль можно будет только лично – с объяснением причины возврата в заявлении.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что спектакль за два дня до премьеры отменили из-за того, что министр культуры РФ Владимир Мединский якобы усмотрел в нем ней-пропаганду. По замыслу режиссера Кирилла Серебренникова актеры должны на сцене быть обнаженными. А декорацией для спектакля должна была стать фотография нагого артиста.

Тогда сам директор Большого театра Владимир Урин объяснил решение тем, что спектакль еще не готов.

- Он оказался слишком сложным, чем мы могли предполагать, - отметил Урин.