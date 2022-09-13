Горизонт познания: в Уфе открылась выставка Евгении Васильевой «Время и вечность»

Выставка будет работать в течение двух месяцев и будет доступна для посещения во время всероссийской акции «Ночь музеев».

Сегодня, 13 сентября, в Башкирском художественном музее им. Нестерова открылась выставка Евгении Васильевой, которая работает под творческим псевдонимом EVA. Экспозиция «Время и вечность», в которую вошли 112 работ в разных жанрах (живопись, графика, скульптура, видеоарт), по словам художницы, обращается к теме взаимодействия понятий времени и вечности и их роли в жизни человека, творчестве и духовности. На торжественном открытии выставки министр культуры РБ Амина Шафикова поблагодарила Евгению Васильеву за то, что это уже вторая выставка EVA в Уфе — напомним, предыдущая выставка «Бурзянская пчела» открылась в феврале этого года в Национальном музее РБ. — Символично, что выставка расположилась в музее имени Нестерова, — отметила министр культуры РБ. — Этот музей совмещает в себе усадьбу Лаптева — классическое здание и выставочный зал, сделанный очень современно, в модерновом стиле. Связывает их искусство. Выставка Евгении Васильевой — это связь времен и эпох, взгляд в прошлое, возможность остановиться, когда ты не знаешь куда идти, и увидеть проделанный путь. Экспозиция еще раз напоминает, что время заканчивается, и все мы когда-то станем вечностью. И это заставляет еще раз задуматься о том, что мы оставим после себя. Торжественное открытие выставки посетили министр культуры РБ Амина Шафикова, супруга главы РБ Каринэ Хабирова, верховный муфтий России Талгат Таджуддин Фото: Артур Салимов Mkset.ru Как отмечено в аннотации к выставке, «Время и вечность» посвящена 160-летию со дня рождения Михаила Нестерова, чья личность и жизненный путь отображают отношения между временем и вечностью. Так, художник жил в неспокойное время, когда войны и революции сменяли друг друга, а он искал в своем искусстве вечность — по его собственным словам, он «находил в творчестве „тихую заводь“, где отдыхал сам, и, быть может, давал отдых тем, кто его искал». — Современный человек и темп его жизни растворились во времени, вечные вопросы мироздания, вечные ценности, кажется, начинают терять актуальность. Способом остановить этот бег становится и искусство, возвращающее человека к его истинному назначению — поиску истины, — уточняют организаторы выставки, добавляя, что «Время и вечность» дает каждому возможность составить свое представление о вечности, взглянуть на безвременье своими глазами и убедиться в его реальности. Евгения Васильева отметила, что эта выставка была подготовлена ею специально для уфимского музея, поскольку она любит творчество Михаила Нестерова, а к столице Башкирии питает теплые чувства: — Мне очень легко творить, когда я понимаю, что есть место, которое будет тепло воспринимать данные работы. Я стараюсь направить диалог между разными видами медиа, но в этой выставке есть еще интерес диалога между эпохами. В этих залах мы наблюдаем работы разных веков, и многие из них говорят об одном и том же — о нашем существовании на Земле. Мы должны понимать, что это существование не конечно, и как-то ориентироваться на ценности более серьезного масштаба, то есть идти к источнику нашего существования и понимать, что есть добро, что есть зло, что в нашей жизни не должно быть агрессии и насилия. И тогда жить всем нам будет гораздо радостней, веселей и мы будем счастливы. Художница передала в дар 10 работ Башкирскому художественному музею им. Нестерова, три работы - Центральному духовному управлению мусульман, соответствующие документы были подписаны во время церемонии открытия выставки. Фото: Артур Салимов Mkset.ru Отметим, что Евгения Васильева передала в дар 10 работ музею им. Нестерова, три работы — Центральному духовному управлению мусульман. Соответствующие документы были подписаны во время церемонии открытия выставки. Сама выставка продлится в музее им. Нестерова до 13 ноября. — Евгения Николаевна подарила нам возможность поближе познакомиться с ее творчеством — уверен, что выставка будет пользоваться большим успехом, тем более 4 ноября у нас пройдет акция «Ночь музеев», в рамках которой у нас обычно бывает три-четыре тысячи посетителей. Сочетание работ получилось весьма значительным, и это звучит одним общим весомым аккордом, — подчеркнул директор музея им. Нестерова Айрат Терегулов. На открытии выставки собралось немало уфимцев Фото: Артур Салимов Mkset.ru Напомним, Евгения Васильева — почетный член Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, кавалер ордена Почёта РФ. Помимо художественной практики, занимается научно-исследовательской деятельностью. Произведения экспонировались в государственных и частных институциях в Великобритании, Италии, Южной Корее, а также в городах России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter