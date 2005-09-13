Сказки башкирской пенсионерки произвели фурор на международной книжной ярмарке-выставке

Так что «потери бойцов» заметили только профессионалы. А обычные посетители и так еле выплыли из отечественного книжного изобилия.По итогам ежегодная премия была вручена художественному альбому «Век русского книжного искусства» издательства «Вагриус». Главный художник издательства Татьяна Костерина получила Гран-при смотра — пасхальное яйцо с инкрустацией золотом и платиной в стиле работ Фаберже.Есть приятная новость и для жителей республики. Настоящий фурор на ярмарке произвели 4 книжки-картинки детской писательницы из Башкирии Любови Афлятуновой, ныне пенсионерки, проживающей под Стерлитамаком, а в прошлом — воспитательницы детсада.