Сказки башкирской пенсионерки произвели фурор на международной книжной ярмарке-выставке
13 сентября 2005, 22:44Культура
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В минувшее воскресенье закрылась XVIII Московская международная книжная ярмарка. Вопреки прогнозам многочисленных скептиков, интерес к ней простого читателя побил все рекорды: очереди в кассу тянулись на сотни метров, возле уличных киосков издательств всегда толпились посетители, которые приезжали за книгами даже с тележками.При этом количество иностранных участников значительно уменьшилось. Против обычных 70-80 стран — 57. Причина в том, что на несколько дней раньше московской открылась пекинская книжная ярмарка. Но наши выставки давно больше напоминают большой книжный базар.
Так что «потери бойцов» заметили только профессионалы. А обычные посетители и так еле выплыли из отечественного книжного изобилия.По итогам ежегодная премия была вручена художественному альбому «Век русского книжного искусства» издательства «Вагриус». Главный художник издательства Татьяна Костерина получила Гран-при смотра — пасхальное яйцо с инкрустацией золотом и платиной в стиле работ Фаберже.Есть приятная новость и для жителей республики. Настоящий фурор на ярмарке произвели 4 книжки-картинки детской писательницы из Башкирии Любови Афлятуновой, ныне пенсионерки, проживающей под Стерлитамаком, а в прошлом — воспитательницы детсада.
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