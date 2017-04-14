В Уфе открылся художественный форум Art Ufa
Сегодня, 12:44КультураКристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко
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На экспозиции представлены картины, поделки из войлока, ткани, дерева и металла.
В Уфе в выставочном центре ВДНХ-ЭКСПО открылся художественный форум Art Ufa. На выставке представлены картины и поделки в различных жанрах и технике исполнения. Выставка продлится до 28 июля. Наш фотокорреспондент посетил вернисаж, где сфотографировал самые яркие, на его вкус, работы.
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Сюжеты: Фотофакт
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