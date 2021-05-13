В Дагестане прошли спецпоказы фильма «Сестренка» по повести Мустая Карима

- Несмотря на то, что это большое кино, это детский фильм для взрослых. В нем говорится о самом важном: в любой трагичной ситуации нужно оставаться человеком. Я уверен, что это те самые заветы, которые в своём творчестве хотели нам передать Расул Гамзатов и Мустай Карим, - сказал Тимербулат Каримов.