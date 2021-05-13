В Дагестане прошли спецпоказы фильма «Сестренка» по повести Мустая Карима

Напомним, фильм снял режиссером Александром Галибиным по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Впервые лента вышла на экраны 19 сентября 2019 года. Спецпоказы ы Дагестане были приурочены к 76-летию Великой Победы и предстоящему 100-летнему юбилею Народного поэта Дагестана Русла Гамзатова. с которым Мустая Карима связывала тесная дружба.
На показ кинотеатре «Cinema hall» в Махачкале приехали в качестве гостей председателя правительства РД Муслим Телякавов, министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, внук Народного поэта Башкортостана, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов, дочь Расула Гамзатова Салихат Гамзатова, представители органов исполнительной власти Дагестана, местные школьники, деятели культуры и искусств Дагестана.
- Очень важно, чтобы эту пронзительную историю сурового военного времени глазами главных героев, тоже детей, увидели дагестанские школьники! Нам сейчас, как никогда, нужно показывать юношеству такие примеры бескорыстной, искренней любви, дружбы, проявлений добра, желания защищать и помогать! - отметила в своей приветственной речи Зарема Бутаева.
Тимербулат Каримов рассказал о том, как замышлялся фильм «Сестренка» к столетию Мустая Карима. Тогда его не рассматривали как что-то масштабное. но результат превзошел ожидания. За последние два-три года фильм обрёл собственную судьбу, с успехом прошёл на многих экранах России и за рубежом, собрал множество призов.
- Несмотря на то, что это большое кино, это детский фильм для взрослых. В нем говорится о самом важном: в любой трагичной ситуации нужно оставаться человеком. Я уверен, что это те самые заветы, которые в своём творчестве хотели нам передать Расул Гамзатов и Мустай Карим, - сказал Тимербулат Каримов.