Раритетные альбомы уфимских рок-музыкантов изданы на цифровых платформах

Речь идет об альбоме группы Outrider «Four». Он был записан в 1996 году — по словам гитариста Анатолия Симонова, альбом был сделан «для себя, буквально несколько копий», поскольку «условий для полноценной записи не было, это демо-запись». Через 20 лет после случайной встречи Анатолия Симонова и экс-вокалиста Рашита Шайдуллина было решено достать релиз «с полки», оцифровать и актуализировать материал.

— У нас был концерт в МХ27, и совершенно случайно на этом концерте оказалась супруга нашего вокалиста Рашита, который ушел в бизнес. Мы с ним не виделись 20 лет. У каждого своя жизнь, разошлись без обид, просто так сложилось. А на концерте, когда мы музицировали, подходит ко мне его супруга, говорит: «Привет». Я говорю: «Ой, привет!». <…> И мы встретились семьями, и после рюмки чая, после 20 лет разлуки, поговорили. «Я бизнесом назанимался, а творчеством — нет», — говорит он мне, мол, для творчества свободен. А у меня скопилось много нового материала, я же писал все это время. Может, говорю, и старые материалы реанимируем, по-новому с учетом сегодняшних реалий? Ну и на этом и порешили, — вспоминает Анатолий Симонов.