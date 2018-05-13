Ева Мурзагулова из Красногорска заняла 1 место в престижном конкурсе пения

Как правило, в этом конкурсе принимают участие артисты от7 до 18-ти лет из стран СНГ, Прибалтики, Израиля, Греции и т.д.

В состав жюри конкурса вошли известные продюсеры и иcполнители, артисты театра и кино, представители телеканала Music Box, радиостанций «Наше Радио» и “NRG” и других СМИ. Член жюри, шоумен и концертный директор Ольги Бузовой и Comedy Club Алексей Новацкий отметил высокий уровень подготовки конкурсантов и не исключил возможности профессионального сотрудничества с лауреатами фестиваля. Продюсер и генеральный директор израильской компании K-Stars Стелла Купер также считает фестиваль Paradise Holiday VOICE хорошей возможностью для начинающих артистов получить приглашение на большие вокальные конкурсы и сообщила, в частности, что победительница конкурсной программы этого года Ева Мурзагулова стала обладателем специального приглашения международного фестиваля «Средиземное море-2018», участие в котором принимают представители 12 стран мира.