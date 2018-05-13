Ева Мурзагулова из Красногорска заняла 1 место в престижном конкурсе пения
14-летняя юная певица из Красногорска Ева Мурзагулова с башкирскими корнями заняла первое место в вокальном конкурсе 8-го международного фестиваля Paradise Holiday VOICE, проходившего в Олимпии (Греция) с 4 по 11 мая.
Как правило, в этом конкурсе принимают участие артисты от7 до 18-ти лет из стран СНГ, Прибалтики, Израиля, Греции и т.д.
Многие участники уже давно известны широкой публике благодаря известным телепроектам, как «Голос. Дети», «Школа Музыки», «Музыкальная академия Евровидения», «Хочу к Меладзе», а ткже получив приглашения на конкурсы «Детское Евровидение», «Детская Новая Волна», «Sanremo Junior», «Средиземное море».
Ева Мурзагулова, занявшая первое место, на Гала-концерте проекта спела в составе популярной на постсоветском пространстве молодежной группы Tamerlan&Alena.
В состав жюри конкурса вошли известные продюсеры и иcполнители, артисты театра и кино, представители телеканала Music Box, радиостанций «Наше Радио» и “NRG” и других СМИ. Член жюри, шоумен и концертный директор Ольги Бузовой и Comedy Club Алексей Новацкий отметил высокий уровень подготовки конкурсантов и не исключил возможности профессионального сотрудничества с лауреатами фестиваля. Продюсер и генеральный директор израильской компании K-Stars Стелла Купер также считает фестиваль Paradise Holiday VOICE хорошей возможностью для начинающих артистов получить приглашение на большие вокальные конкурсы и сообщила, в частности, что победительница конкурсной программы этого года Ева Мурзагулова стала обладателем специального приглашения международного фестиваля «Средиземное море-2018», участие в котором принимают представители 12 стран мира.