В Уфе открылась выставка о народном поэте Башкирии Рами Гарипове

В Уфе открылась выставка о народном поэте Башкирии Рами Гарипове
В Уфе открылась выставка о народном поэте Башкирии Рами Гарипове
Сегодня, 10:41КультураАндрей КоролевФото: kulturarb.ru
В Башкирии прошел ряд торжественных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения поэта Рами Гарипова.

12 февраля в Национальной библиотеке им. Валиди прошла литературная встреча, посвященная 90-летию со дня рождения народного поэта РБ Рами Гарипова (1932–1977).

В экспозиции, которую подготовила библиотека к памятной дате, представлены личные вещи поэта, в числе которых — фото из семейного архива, трудовая книжка, членский билет Литфонда СССР, награды и инструменты, которыми поэт скреплял свои тетради-дневники. Также здесь можно ознакомиться с прижизненными издания поэта из библиотечного фонда, в том числе его дипломная работа в Литинституте — первая книга стихов «Йүрүҙән» (1954) и сборник «Таш сәскә» («Каменный цветок»).

— Наш самый главный долг — издать в свет неопубликованные произведения нашего Атая. Сегодня появилась возможность в Национальной библиотеке показать небольшую часть большого архива поэта. Хоть это и маленькая часть, но в ней чувствуется душа нашего Атая, — сказал сын Рами Гарипова, заслуженный деятель культуры РБ Азамат Гарипов.

— Творчество Рами Гарипова должно быть изучено и сохранено, — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов, выразив пожелание оцифровать большой архив народного поэта к его вековому юбилею.

На торжественном мероприятии в гимназии-интернате № 1 им. Рами Гарипова, где также почтили память поэта, было отмечено, что в этом году в издательстве «Китап» будут изданы пять его книг.

— Атая не стало, когда ему было 45 лет, столько же лет его нет с нами. И за эти 45 лет имя нашего Атай звучит и поднимается все выше и выше, его имя стало неким флагом башкирского народа, — отметила дочь поэта Гульнара Рамиевна.

Также в рамках празднования был опубликован тизер биографического фильма Булата Юсупова «Дневник поэта», который расскажет о жизни и творчестве Рами Гарипова. Ранее авторы уточняли, что фильм выйдет в прокат осенью 2022 года.

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