Радий Хабиров обсудил с американской писательницей экспедицию на Землю Франца-Иосифа

Радий Хабиров обсудил с американской писательницей экспедицию на Землю Франца-Иосифа
Радий Хабиров обсудил с американской писательницей экспедицию на Землю Франца-Иосифа
Сегодня, 11:42КультураАндрей КоролевФото: glavarb.ru
В этом году планируется собрать экспедицию для поиска пропавшей более века назад шхуны «Святая Анна», на которой штурманом плавал уроженец Уфы Валериан Альбанов.

Глава республики Радий Хабиров встретился с американской писательницей Андреа Питцер и полярником Евгением Ферштером.

Андреа Питцер работает над книгой об экспедициях Георгия Седова и Георгия Брусилова, внесших неоценимый вклад в исследование Арктики. В Башкирии Андреа собирает материалы об экспедиции «Святой Анны», штурманом которой был уроженец Уфы Валериан Альбанов. После Уфы Андреа планирует искать фактуру для книги в Петербурге и Архангельске.

Радий Хабиров, Андреа Питцер и Евгений Ферштер обсудили предстоящую поисковую экспедицию по следам штурмана Альбанова. Напомним, в прошлом году были найдены останки одного из соратников Альбанова и в 2022 году планировалось собрать новую экспедицию, чтобы отправиться на яхте (под флагами России и Башкирии) по северным морям в сторону Земли Франца-Иосифа, чтобы вновь искать шхуну «Святая Анна». Ранее предлагалось включить в состав экипажа группу из представителей республики.

Напомним, музей полярников открыли в Уфе в прошлом году в отреставрированном историческом здании на ул. Свердлова. Экспозиция посвящена истории освоения Арктики и ключевым полярникам, в том числе уроженцам Башкирии.

— Сегодня с американской писательницей Натали Андреа Питцер и исследователем Арктики Евгением Ферштером обсудили планы по подготовке экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Планы сложные, но реальные, — отметил Радий Хабиров.

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