Депутаты удовлетворили просьбу президента Татарстана о названии для площади в Уфе
Вчера, 17:41КультураТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Площади перед татарским театром «Нур» в Уфе решено присвоить имя великого поэта Габдуллы Тукая.
Накануне, 12 февраля, депутаты уфимского горсовета единогласно приняли решение о присвоении площади перед театром «Нур» в Уфе имени народного поэта Татарстана Габдуллы Тукая.
Уточним, что такое предложение высказал президент Татарстана Рустам Минниханов в своем письме, адресованном главе Башкирии Радию Хабирову. На этой площади весной прошлого года был установлен памятник Тукаю.
- Это станет символом братства и духовного родства татарского и башкирского народов, знаком искренней дружбы и неразрывной близости наших республик, – выразил уверенность Рустам Минниханов в своем письме.
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