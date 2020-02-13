Депутаты удовлетворили просьбу президента Татарстана о названии для площади в Уфе

Накануне, 12 февраля, депутаты уфимского горсовета единогласно приняли решение о присвоении площади перед театром «Нур» в Уфе имени народного поэта Татарстана Габдуллы Тукая.

Уточним, что такое предложение высказал президент Татарстана Рустам Минниханов в своем письме, адресованном главе Башкирии Радию Хабирову. На этой площади весной прошлого года был установлен памятник Тукаю.