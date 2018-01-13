Пельмени и блины могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В думской фракции ЛДПР предложат ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от ЛДПР Александра Курдюмова.

- Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО – ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века, - цитирует слова господина Курдюмова новостное издание.