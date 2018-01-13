Пельмени и блины могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Вчера, 20:00КультураРустэм БашкирцевФото: tixonya.ru
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С таким предложением выступили члены партии ЛДПР
Источник: РИА Новости
В думской фракции ЛДПР предложат ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от ЛДПР Александра Курдюмова.
Это заявление стало ответом на предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести в этот список французский багет.
- Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО – ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века, - цитирует слова господина Курдюмова новостное издание.
Депутат сообщил, что фракция ЛДПР подготовит эту идею и предложит ее ЮНЕСКО.
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