Телеканал НТВ покажет конкурс башкирских красавиц

К участию в отборочном туре приглашаются незамужние и замужние девушки в возрасте от 16 до 30 лет. Но организаторы в социальных сетях уточняют, что из-за большого количества заявок от замужних красавиц старше 30-ти лет, жюри кастинга может допустить послабление в этом пункте, если участница будет действительно достойна участия в финале.