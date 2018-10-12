Телеканал НТВ покажет конкурс башкирских красавиц
Ставший ежегодным республиканский конкурс красоты и традиций «Башкорстостан гузэле» пройдет 6 ноября. Уже в это воскресенье, 14-го октября в Уфе по адресу Новомостовая, 4а состоится кастинг.
К участию в отборочном туре приглашаются незамужние и замужние девушки в возрасте от 16 до 30 лет. Но организаторы в социальных сетях уточняют, что из-за большого количества заявок от замужних красавиц старше 30-ти лет, жюри кастинга может допустить послабление в этом пункте, если участница будет действительно достойна участия в финале.
Основные требования к участницам конкурса: выразительная речь, телегеничность, природная красота и обаяние, стройная фигура, знание традиций и обычаев, сценическая культура.
Каждая участница отборочного тура должна подготовить следующие конкурсные номера: - визитка (короткий рассказ о себе). Члены жюри имеют право задать дополнительные вопросы;- творческий конкурс (танец, песня/частушка, актёрский этюд); - Портфолио
Конкурсом красоты и традиций «Башкорстостан гузэле» заинтересовались создатели популярного кулинарного шоу «Поедем поедим» на телеканале НТВ. Съёмочная группа запланировала поездку в Башкорстостан за секретами башкирской кухни. Финалистки конкурса примут участие в съёмках телепрограммы. В финале участницы традиционно выйдут на сцену со своими представителями: отцы, братья, дяди. Один из конкурсных номеров будет посвящен 100-летию башкирской автономии, - рассказала организатор конкурса Айгуль Утяганова.