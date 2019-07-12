Куда сходить в выходные 13–14 июля: массовый забег и зомби-апокалипсис

13 июля. Кино «Мертвые не умирают»

Фильм открытия Каннского фестиваля этого года — еще одна жанровая история культового режиссера Джима Джармуша («Мертвец», «Кофе и сигареты»). В маленьком американском городке что-то пошло не так: день наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить, хотя даже обывателю давно понятно, что это — предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть…

13 июля. Выставка «Летние каникулы»

Фото: галерея "Ижад"

Живопись, графика, кукла и арт-объекты известных в Башкирии и за ее пределами художников. Лето для любого художника — период особенно плодотворной работы: кто-то уезжает на пленэры и творческие симпозиумы, кто-то участвует в международных и зарубежных выставках, кто-то напряженно работает в мастерской. Время подведения итогов, раздумий и новых произведений, время подготовки к новому выставочному сезону.

Место: галерея «Ижад» (ул. Космонавтов, 22). Время: 12.00-20.00. Вход свободный.

13 июля. Забег Parkrun

Фото: пресс-служба мероприятия

Собирательно «паркраном» называют все пятикилометровые забеги, которые проходят каждую неделю в городских парках. Участие в них бесплатное и требует от бегунов лишь прохождение онлайн-регистрации и распечатанную личную карточку. Изначально задумавшийся как одиночный, еженедельный пятикилометровый забег для друзей и местных любителей бега, со временем parkrun превратился в огромное и разветвленное движение, имеющее отделение во многих странах мира.

Место: парк Лесоводов (Лесной проезд, 1). Время: 9.00. Вход свободный.

14 июля. Theatre HD «Двенадцатая ночь»

«Комеди Франсез» возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира впервые с 2003 года, и в этот раз представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, а не ставится перфоманс, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию. Героям предстоит разобраться со смешным и жестоким любовным маскарадом — в сопровождении ренессансной музыки, исполняемой на сцене согласно традициям шекспировского театра.