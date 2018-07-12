Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В парламенте Башкирии решили поддерживать только национальные картины
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Turkish 5

В парламенте Башкирии решили поддерживать только национальные картины

Сегодня, 13:05КультураРустэм Башкирцев
Читайте
также
В Уфе водители «скорой помощи» заявили о забастовке
Трудное счастье: дочь погибшей в огне журналистки из Уфы вновь обрела семью
Вахтовик из Башкирии не получил зарплату и отправился пешком из Надыма