В парламенте Башкирии решили поддерживать только национальные картины

Финансовую помощь от государства будут получать только национальные фильмы. Депутаты Курултая республики одобрили в первом чтении поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии в Республике Башкортостан».

«Предлагается уточнить, что государственная поддержка в форме частичного финансирования производства, проката и показа оказывается в отношении национальных фильмов, понятие которых определено федеральным законодательством, — прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Кроме того, предлагается признать утратившими силу полномочия органов государственной власти республики по выдаче республиканских прокатных удостоверений».

Кино может считаться национальным в том случае, если 70 процентов авторов фильма - граждане РФ, если фильм снимается на русском языке или языке народов России; если половину общего объема работ выполняют зарегистрированные в России компании, а иностранные инвестиции не превышают 50 процентов сметной стоимости. Также отмечается правило о запрете использования нецензурной брани в фильме.