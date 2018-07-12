В 2019 году состоятся две большие премьеры башкирского кино

Это исторический фильм Булата Юсупова «Первая Республика» и экранизация повести Мустая Карима «Таганок» Айнура Аскарова. Обе картины приурочены к важным датам: празднованию 100-летия образования республики и 100-летию со дня рождения выдающегося башкирского писателя Мустая Карима. Над созданием фильмов трудятся киностудия «Башкортостан» совместно с кинокомпанией «Живая лента» и студией «Аскарфильм».

Съёмки «Первой Республики» уже идут полным ходом, а съёмочная группа фильма «Таганок» находится на финишном этапе подготовительного периода.

Сценарий по повести «Таганок» написали Магафур Тимербулатов и Дамир Юсупов. Главной их задачей стало перевести классическое литературное произведение на киноязык, сохранив дух, настроение и характеры героев, созданных Мустаем Каримом. Но при этом сделать произведение, которе понятно и близко современному поколению.

Режиссер картины — известный башкирский режиссер Айнур Аскаров, имеющий опыт продюсирования, и, что немаловажно, взаимодействия на съемочной площадке с актерами-детьми. Напомним, основным местом съемок стала деревня Толпарово в Гафурийском районе Башкирии.