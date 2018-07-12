На высоте: В Уфе начинает гастроли знаменитый цирк-шапито Демидовых

В пятницу, 13 июля, уфимцам и гостям башкирской столицы стоит запланировать культпоход в цирк. Именно в этот день в Уфе начинает свои выступления уникальный цирковой коллектив – Международный Цирк Демидовых, посещение которого вполне может стать одним из самых ярких впечатлений как для детей, так и для взрослых нынешним летом.

Это один из самых популярных цирков-шапито, который сочетает в себе современные технологии и постановки мирового уровня. В нем принимают участие артисты 14 стран мира, которые являются победителями престижных цирковых фестивалей. Все вместе они смогли создать оригинальное шоу, вложив в него свой талант и душу.

«Шар смелости» - это шоу мотокаскадеров из Колумбии «Форсаж», эти отчаянные парни устраивают такие лихие гонки, что у зрителей просто дух захватывает – а вдруг столкнутся? Происходящее на арене чем-то напоминает сюжет из фильма «Укротительница тигров», герой которого тоже выступал в цирке на мотоцикле. Но то, то устраивают в цирке Демидовых колумбийсие мачо, это поистине крутое представление.

Мотокаскадерам не уступают в смелости и южно-американские канатоходцы, которые исполняют свои опасные трюки на огромной высоте без всякой страховки! Эти ребята могут даже встать на голове на канат, а также устроить головокружительный номер со стулом.

Колесо Смелости - это потрясающий номер, исполнители которого демонстрируют силу, ловкость и храбрость, балансируя на грани нервного срыва зрителей. Каждый поворот колеса вмещает в себя несколько десятков ударов замеревших от восторга зрительских сердец.

Метатель ножей Mr.Shebli устраивает такую адреналиновое испытание для публики, что следить за его манипуляциями, не зажмурившись, смогут наверняка не все из зрителей. Бросание горящих ножей вокруг девушки через полотнище – это верх искусства. У этого человека нет права на ошибку.

Бенгальские тигры и белые львы – это триумф природной гармонии, когда человек и огромные дикие кошки прекрасно понимают друг друга и вместе создают величественное представление силы, ума и грации. В составе четверолапой труппы - африканские белые львы, белые бенгальские тигры и амурские тигры, которые покорно выполняют команды дрессировщика, но если им что-то не по нраву, вполне могут показать свой звериный характер.

Каждый аттракцион цирка Демидовых – это яркое зрелище, в котором проявляются в полной мере мастерство, мужество и красота артистов. Зрители могут сами убедиться в этом.

Цирк-шапито Демидовых будет работать с 13 июля до 4 августа на площадке перед семейным торговым центром «Мега».