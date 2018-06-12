Как в Уфе прошла «Этноночь»

11 июня в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в уфимском Амфитеатре у Конгресс-холла прошла «Этноночь».

Уфимцы смогли увидеть ведущие этно-и фолк-коллективы, работающими в жанре «world music».

Концертная программа открылась прологом с участием артистов в национальных костюмах разных народов.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Хедлайнером «Этноночи-2018» стала грузинская группа «Mgzavrebi» («Путники»). Недавно коллектив отметил свое 12-летие. Музыкальный стиль группы - сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов.

Фото: Артур Салимов

На сцене амфитеатра выступила казахская этно-рок группа «ULYTAU».

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Ее тепло встретили зрители. Впрочем уфимская публика была благодарной ко всем музыкантам.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Дух древних кочевых обрядов показала группа «SHОNO» из Бурятии.

Фото: Артур Салимов

Группа «ОУМЕ» из Мордовии также вызвала массу эмоций. Участники группы постоянно экспериментируют с музыкальными стилями.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Башкирию в «Этноночи» представила группа «Аргымак», пропагандирующая башкирский фольклор.

Фото: Артур Салимов

Нелетняя прохладная погода, прошедший днем дождь не помешало участникам «Этноночи» выступить, а зрителям насладиться знакомством с музыкальной культурой разных народов, танцевать и подпевать артистам.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фестиваль «Сердце Евразии» завершится сегодня гала-концертом, он начнется там же на площадке у Конгресс-холла в 19.00.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов