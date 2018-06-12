«Сердце Евразии» в Уфе: «Щелкунчик», «Мгзавреби», «Курайсы» и ZAINETDIN

В Уфе с 8 по 12 июня проходит Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Медиакорсеть приводит подробную программу фестиваля.

Все концерты пройдут на открытом воздухе, на территории уфимского амфитеатра, за «Конгресс-холлом». Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

В этом году ожидается около 100 тысяч гостей, на сцену выйдут более 350 человек.

8 июня. Начало в 20.00. «Симфоническая ночь»

Фестивальную программу откроет Национальный симфонический оркестр.

С Сюитой из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Уфимцы и гости фестиваля также смогут услышать арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. В этом году уфимский амфитеатр соберет ведущих солистов российских оперных театров. В башкирскую столицу приедет народная артистка Республики Северная Осетия-Алания, победительница многочисленных международных конкурсов, в том числе, обладательница «Золотой маски» и «Золотого софита», а также Национальной премии Чехии «EURO Pragensis Ars» за заслуги в области искусства, солиста Большого театра Вероника Джиоева.

В концерте под открытым небом примет участие Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан им. Т. Сайфуллина, художественный руководитель и главный дирижёр – лауреат государственной молодежной премии им.Ш.Бабича Алсу Хасбиуллина. За пультом – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Раушан Якупов.

9 июня. Начало в 16 часов на Советской площади. Праздник национального костюма народов Республики Башкортостан.

Красочное шествие, в котором примут участие представители более 100 народов и этносов, проживающих в республике, пройдет кавалькадным шествием по улице Заки Валиди до Конгресс- холла.

В этот же день, в 19 часов, состоится уникальный проект «Уфа – KURAIFEST», где главным героем программы станет башкирский инструмент курай. Надо отметить, что в прошлом году в рамках «KURAIFEST» был проведен масштабный флешмоб с участием более 100 кураистов из многих уголков республики.

На сцене амфтеатра выступит Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева, заслуженные артисты Башкортостана Азат Бикчурин и Рушан Биктимиров, лауреаты международных конкурсов Ильнур Хайруллин, Салават Халимов, Ильнур Хибатуллин, группа «ZAMAN» из Москвы, работающая в жанре World Music, лауреаты Международного конкурс-фестиваля музыкального творчества тюркской молодежи «Урал моно-2018». Хедлайнер - этно-шоу ZAINETDIN мультиинструменталиста Загира Зайнетдинова и девочка-оркестр Ляйсан Золотарева, финалистка всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

10 июня. Симфоническая ночь с участием Молодежного симфонического оркестра с программой «Посвящение Alma Mater»

Музыканты оркестра – студенты Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, который в этом году отмечает 50-летие с момента основания. Бессменный руководитель и дирижер оркестра – лауреат международных и всероссийских конкурсов Линар Давлетбаев.

На концерт приглашены популярные артисты республики – педагоги, выпускники и студенты института: певцы Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Ильгам Валиев, Артур Каипкулов, Алена Завьялова, Регина Звегинцева, Лилия Халикова, скрипачи Ильшат Муслимов и Чингис Ханнанов, кураист Артур Гайсаров, баянисты Руслан Рахмангулов и Дмитрий Анисимов, флейтисты Инна Фоменко и Андрей Позяк, домристка Ирина Куравина, вокальная группа «Премьер» и другие.

Зрителям представят творческие коллективы вуза: Молодежный симфонический оркестр Республики Башкортостан (художественный руководитель и дирижер Линар Давлетбаев), Молодежный оркестр русских народных инструментов Республики Башкортостан (художественный руководитель и дирижёр Оксана Буланкина), сводный оркестр башкирских народных инструментов (руководители коллективов Линар Давлетбаев и Гузель Бигаева), хор УГИИ (художественный руководитель и дирижёр Алсу Хасбиуллина).

11 июня. Начало в 19.00. «Этноночь». Казахская этно-рок группа ULYTAU, бурятская SHONO, из Мордовии приедет OYME. Хедлайнер - грузинская группа Mgzavrebi.

В этот день выступит казахская этно-рок группа ULYTAU. Музыка которой - это слияние западной и восточной культуры, где мягкое звучание скрипки гармонично переплетается с мотивами казахской домбры, музыканты представят и современные аранжировки на основе рок-музыки. Дух древних кочевых обрядов покажет группа SHONO (Республика Бурятия, Россия), а лёгкий поп-фьюжен на фестивале будет представлен группой OYME из Мордовии. Взяв за основу традиционный музыкальный фольклор России участники данного музыкального проекта постоянно экспериментируют с музыкальными стилями.

Хедлайнером «Этноночи-2018» станет грузинская группа «Mgzavrebi». Недавно коллектив отметил двенадцатилетние сценического пути. За это время знаменитые «путники» (так переводится название группы с родного языка) выпустили 6 полноформатных альбомов. Музыкальный стиль группы - сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, например, пандури.

От республики Башкортостан в этом году в «Этноночи» снова выступят лауреаты многих международных фестивалей в Финляндии, Чехии, Польши, Австрии группа «Узорица» ну и любимцы публики, один из самых популярных и востребованных коллективов, пропагандирующих башкирский фольклор через необычные музыкальные созвучия группа «Аргымак».

12 июня. Гала-концерт. Начало в 19 часов.

Это будет своеобразный дневник-дайджест, где будут представлены лучшие номера фестиваля, а также праздничные выступления, посвященные Дню России и Дню города.

В этот вечер за музыкальную составляющую отвечает Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской филармонии под управлением заслуженного артиста РБ Олега Касимова.

Приятным подарком для всех любителей живой, яркой и непредсказуемой джазовой музыки станет творческий симбиоз оркестра с виртуозным американским трубачом и певцом Рональдом Бейкери. Музыкант использует в своем творчестве сочетание характерные для джаза 1950-х годов, но при этом разбавляет их экспериментами со стилем и формой исполнения.

Запомнится публике и выступление российской певицы Анжелики Фроловой, известной как вокалистка музыкальной группы Sugar Mamas. Анжелика дважды участвовала в телевизионном проекте «Голос», первый раз вместе со своей напарницей по группе Викторией Кузьминой, во второй раз певица выступала сольно. На гала-концерте «Сердца Евразии» споет еще одна участница телевизионного проекта «Голос», но на этот раз его детской версии - Назгуль Отузова. Девушка родом из курортного Янгантау, покорившая своими вокальными данными не только родную республику, но всю Россию, подарит свое незабываемое выступление. Специальным гостем гала-концерта станет группа «Пицца». Коллектив давно не нуждается в представлении широкой публике, ребята быстро и прочно заняли свою уникальную музыкальную нишу и обрели многотысячную армию поклонников.