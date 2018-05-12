Эффект «Собибора»: В Уфе интеллигенция прогнала из зала зрителя с попкорном

Накануне, 11 мая, в кинотеатре «Родина» в рамках очередного заседания Лаборатории политического кино прошел просмотр художественного фильма «Собибор», который стал дебютом Константина Хабенского в качестве режиссера и еще одной его актерской удачей.

Просмотр фильма прошел в атмосфере сильного эмоционального напряжения, которое не отпустило зрителей даже по окончании киноленты. Вероятно, по этой причине сразу после начала диспута о фильме одна из постоянных участниц Лаборатории в категоричной форме потребовала, чтобы случайный зритель, пришедший на просмотр и решивший остаться послушать обсуждение, перестал жевать попкорн и покинул зал. И молодой человек вынужден был подчиниться.

Модератор мероприятия - руководитель проекта, доцент кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ, кандидат политических наук Сергей Лаврентьев явно не одобрил такого поворота событий.

- Автор фильма Константин Хабенский, когда его спросили на одном из первых показов картины, как он относится к тому. что зрители могут есть попкорн, просматривая жестокие военные сцены, ответил: неважно, с чем человек пришел в кинозал, гораздо важнее, с чем он уйдет отсюда, - отметил Сергей Николаевич.

Уточним, что нынешнее заседание уфимской Лаборатории политического кино несколько отличалось от предыдущих. Ранее, как правило, в центре внимания находились документальные фильмы, на которых случайных зрителей почти не было. Но на сей раз речь шла о популярном художественном фильме, поэтому в зале вместе с лаборантами оказались и простые зрители, пришедшие в кинотеатр посмотреть данный фильм. Большинство из них по окончании фильма покинуло зал, но некоторые остались и внимательно следили за ходом дискуссии.

Вряд ли сегодня среди читателей еще остались люди, которые не в курсе истории, положенной в основу сюжета фильма «Собибор», но если таковые есть, поясним в двух слов, о чем он. Советский офицер Александр Печерский оказался одним из двух тысяч военнопленных, поступивших с эшелоном в концентрационный лагерь Собибор, и вскоре возглавил группу, готовившую побег. Он настоял на том, чтобы на свободу вырвался весь лагерь, а не только маленькая группа. Печерский разработал план, который предусматривал уничтожение руководства и охраны лагеря в течение часа, чтобы немцы не успели поднять тревогу и вызвать подкрепление. День решающих действий наступил 14 октября 1943 года. Как следует из исторических документов, 80 узников во время побега погибли на минах и от пуль охранников, но 320 пленным удалось вырваться из лагеря и добежать до леса. Из них 170 человек потом были пойманы и казнены. Судьба остальных беглецов была разной: пятерым удалось повоевать с немцами в рядах партизан или в регулярной армии, 92 - погибли в результате предательства местного населения и только 53 дожили до прихода Красной Армии, среди них был и Печерский. Фашисты жестоко расправились с пленными, оставшимися на территории спецлагеря после побега. Сам же лагерь был снесен до основания по приказу Гитлера.

В финальных титрах показаны несколько иные цифры, но в данном случае это решающей роли не играет. Важнее то, как зрители реагировали на экранные события.

Поначалу некоторые из разряда искушенной кинопублики пытались обсуждать, насколько достоверна история любви Печерского и его девушки Луки, могли ли люди тех лет выражаться теми или иными словами. Но после жуткой сцены немецкой пьяной вечеринки в лагере, когда фашисты глумились над ослабленными и измученными людьми и ради забавы убивали их, подобные ворчания стихли. На последних кадрах в зале стояла звенящая тишина, а с появлением титров, повествующих о последствиях восстания в Собиборе, никто не вскочил и не поспешил к выходу.

Вероятные неуклюжести, допущенные Хабенским, как дебютировавшим режиссером, отступили на задний план перед жестокой истиной событий 70-летней давности, которые в реальности наверняка были еще страшнее.

Как отметил сам Сергей Лаврентьев, нынешнее обсуждение не было похоже на предыдущие. Его участники с трудом подыскивали слова, чтобы выразить нахлынувшие эмоции.

- Говорят, что события могут быть стерты из памяти спустя три поколения. Сегодня мы переживаем как раз такой пограничный момент – в пору зрелости вступило третье послевоенное поколение. И наша задача – постараться сделать так, чтобы они помнили об ужасах Второй мировой войны, - говорили выступавшие.

- Фильм имеет возрастное ограничение 12+. В то же время мне известно, что в одной из школ педагоги и родители решили оградить детей от просмотра «Собибора» и предпочли ему блокбастер. А стоило ли это делать – защищать детей от страшной правды? Не с этого ли начинается подмена сознания? – задался вопросом Сергей Лаврентьев.

Многие присутствовавшие в зале поделились собственными воспоминаниями.

- Помню, я был в Германии и смотрел с немцами фильм «Сталинград». Важно отметить, как реагировали немцы на увиденное: у них есть комплекс вины, который некоторые силы пытаются изжить сегодня русофобией. Но, к счастью, вменяемых немцев, которые действительно переживают за последствия Второй мировой войны, гораздо больше. Немецкие друзья пригласили меня тогда в кафе и предложили выпить водки за то, чтобы больше никогда не было войны, - рассказал один из участников обсуждения.

Известно, что фильм «Собибор» будет в прокате в европейских странах, в нем присутствует много немецкой и польской речи, так что он однозначно готов к восприятию зарубежной публикой. Даже если, как предположил Сергей Лаврентьев, его «загонят» в маленькие залы параллельно с каким-нибудь блокбастером, и в таком варианте он донесет ужасающую правду хотя бы до части жителей других стран. Это важно сделать, потому что когда пять лет назад в Польше проходили мероприятия в честь 70-летия восстания в лагере Собибор, на них были приглашены представители всех государств, кроме России, и имя советского еврея Александра Печерского, без которого не было бы массового побега из лагеря, там тоже предпочли не вспоминать. Такое избирательное и политизированное отношение к памяти, конечно же, недопустимо. Хотя, с другой стороны, и в этом вопросе все относительно. Особенно если вспомнить, что Печерский был награжден орденом Мужества за свой подвиг лишь в 2010 году, посмертно. Большую часть жизни он прожил в стесненных условиях, пережив и штрафбат, и заключение по обвинению в предательстве, и поражение в правах.

Некоторые участники обсуждения предположили, что было бы интересно услышать мнение о фильме представителей еврейской диаспоры, им должны быть гораздо более близки помыслы и поступки персонажей, которые под страхом наказания отказывались пить алкоголь, потому что не позволяет вера, но в конце фильма были доведены до такого состояния, что решились на убийства своих мучителей. Еврейский вопрос – тоже важная составная часть идеологии фильма.

- Я обратил внимание на такой рефренчик в обсуждениях фильма в СМИ и соцсетях: «Хабенский не боится быть евреем», - отметил Сергей Лаврентьев. – А почему, собственно, он должен был бояться? Откуда эти отголоски антисемитизма?

Многие выступавшие отметили, что фильм «Собибор» вполне можно назвать первым фильмом на российских экранах, который так пристально рассматривает и поднимает «еврейский вопрос». Этот фильм, который смотришь на уровне потери дыхания, по большому счету, не только о войне. Он больше о психологии евреев. И в этом плане его вполне можно сравнить со знаменитым фильмом «Список Шиндлера». В России до сих пор фильмов «об этом» не снимали. И можно честно признать, что первый опыт удался.

- «Собибор» заставляет зрителя задуматься о многом и искать ответы на вопросы, возникающие в душе после просмотра, - подытожили участники обсуждения. - Один из вопросов – о еврейской душе. Второй - о том, как немецкий народ, родивший гения Гёте, смог одновременно произвести на свет Гитлера, Гиммлера и его карателей, а потом сносить памятники советским воинам, называя их оккупантами? Третий вопрос: о том, почему подвиг народа стали забывать не только на Западе, но порой и в нашей стране? И, наконец, самый важный вопрос: сможем ли мы сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось?