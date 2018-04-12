В Уфе в кино вышел “Рэмпейдж”: Дуэйн Джонсон снова спасает мир

Фильм по-настоящему зрелищный и его следует смотреть именно в формате IMAX 3D, что удалось корреспонденту Медиакорсети - Кинотеатр Искра IMAX и радио "Энерджи" организовали предпоказ нового фильма.

Кто играл, помнит: в игре Rampage военные сражаются гигантскими гориллой, оборотнем и ящером. Создатели фильма далеко не ушли: в киноленте огромные монстры пытаются перебить население Чикаго. Девиз фильма – “Больше, чем скала”. Пожалуй, намек не только на монстров невообразимых размеров, но и на актера Дуэйна “Скала” Джонсона, сыгравшего главного героя. Отметим, ранее Дуэйн снимался в двух фильмах режиссера “Рэмпейджа” Бреда Пейтона– в «Путешествие 2: Таинственный остров» и «Разлом Сан-Андреас». Как и в этих фильмах, в новой киноленте Скала предстает в образе обаятельного качка.

Создатели детально прорисовали гориллу, он выглядит почти настоящим

Сюжет фильма трудно назвать хитроумным, он довольно прост, но хорошо проработанная компьютерная графика и спецэффекты зрителям не дают отвлечься, захватывают с самого начала. Интересная завязка, динамичное развитие и впечатляющее побоище в финале – всё в лучших традициях жанра.

Ученый-приматолог, борец с браконьерами Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон) изучает обезьян и дружит с невероятно умной гориллой по кличке Джордж. Генетический эксперимент, проводимый в космосе одной частной компанией, вдруг выходит из-под контроля и превращает Джорджа, волка и крокодила в гигантских и злобных монстров. Окойи с бывшей сотрудницей этой компании пытается остановить кровожадных существ и спасти своего друга гориллу. Эту же цель – остановить монстров – преследует национальная гвардия США, но они по большей части только мешают главным героям.

Ближе к развязке гориллу удается вылечить и он переходит в сторону спасателей. Втроем героям удается спасти мир и уничтожить монстров.

“Рэмпейдж” запоминается зрелищным экшном и шутками, в некоторых местах довольно пошлыми.

Дуэйн Джонсон и Джеффри Дин Морган

Среди персонажей фильма также запоминается харизматичный секретный агент, которого сыграл Джеффри Дин Морган. Однако всю любовь зрителей, безусловно, завоюет голубоглазый горилла Джордж. Он – единственный горилла-альбинос в мире. Создатели фильма наделили его умением объясняться жестами, а также своебразным сознательным чувством юмора. А вот летающего волка и крокодила не стали делать такими же живыми и милыми. В фильме они до конца остаются безликими и не вызывают сочувствия.