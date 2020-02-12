Столетие Башкирии отметили в Москве выставкой и танцем «Семь девушек»
В Полномочном представительстве республики при президенте РФ открылась выставка «Семь девушек». Она была приурочена к 100-летию республики.
«Семь девушек» - это творческий проект семи разных художников республики, каждый из которых по своему интерпретировал один из самых главных национальных танцев республики.
Его идейной вдохновительницей стала супруга главы республики Каринэ Хабирова, которая лично выбирала художников и их работы на выставку.
Сообщается, что «Семь девушек» станут постоянной экспозицией концертного зала при представительстве Башкортостана.
В открытии выставки приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства Москвы, певица Алсу, а также представители башкирского землячества и, разумеется, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Они исполнили для гостей знаменитые башкирские танцы «Бурязночка», «Загида» и «Семь девушек» - одну из визитных карточек ансамбля.