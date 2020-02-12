Столетие Башкирии отметили в Москве выставкой и танцем «Семь девушек»

«Семь девушек» - это творческий проект семи разных художников республики, каждый из которых по своему интерпретировал один из самых главных национальных танцев республики.

Его идейной вдохновительницей стала супруга главы республики Каринэ Хабирова, которая лично выбирала художников и их работы на выставку.

Сообщается, что «Семь девушек» станут постоянной экспозицией концертного зала при представительстве Башкортостана.