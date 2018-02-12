Уфу впервые с концертом посетит тувинское трио «Алаш»

«Алаш» (название реки на северо-западе Тувы) называют самыми яркими последователями знаменитого квартета «Хуун–Хуур–Ту». Все участники коллектива владеют традиционным пением хоомей с детства — мастерство передали им от мастеров горлового пения (хоомейжи).
«Алаш» заново открывает слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры, привнося при этом современную энергетику и яркую подачу. Коллектив в свое время получил премию «Грэмми» и много других престижных музыкальных наград.
Вторник, 19-00
Цена: 300-1000 руб.
В составе:
Бады-Доржу Ондар (вокал, эгил, гитара), народный хоомейжи Тывы 2007 года.
Аян-оол Сам (вокал, дошпулуур, эгил, гитара), народный хоомейжи Тывы 2015 года.
Аян Ширижик (вокал, кенгирге, шынгыраш, шоор).