Уфу впервые с концертом посетит тувинское трио «Алаш»

«Алаш» (название реки на северо-западе Тувы) называют самыми яркими последователями знаменитого квартета «Хуун–Хуур–Ту». Все участники коллектива владеют традиционным пением хоомей с детства — мастерство передали им от мастеров горлового пения (хоомейжи).

«Алаш» заново открывает слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры, привнося при этом современную энергетику и яркую подачу. Коллектив в свое время получил премию «Грэмми» и много других престижных музыкальных наград.