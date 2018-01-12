Искусство и цифра – две вещи несовместные?

В мультимедийном парке «Россия – моя история» прошел круглый стол «IT-решения в сфере развития культуры Республики Башкортостан».

Сегодня, 12 января, в Уфе, в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в ВДНХ-ЭКСПО состоялось выездное заседание комитета Госсобрания Башкирии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. В его рамках и прошел круглый стол.

Вначале для депутатов и других участников круглого стола провели небольшую экскурсию по мультимедийному историческому парку, в котором новые цифровые технологии можно было испытать на себе.

Фото: gsrb.ru

- Сколько километров занимает путь из варяг в греки? – спросила гид у гостей. – 1000, 2500 или 4000? Надо встать на один из вариантов ответа.

На полу на фоне исторической карты было три квадратика с названными цифрами. Кто-то рискнул встать на квадратик с цифрой «4000», изображение осветилось зеленым цветом.

- Правильно, - улыбнулась экскурсовод.

Но не все работало как часы. В одной тач-панели с изображениями храмов пришлось перезагружать программу.

- Так бывает, когда у нас большой поток, - пояснила девушка. – Сегодня у нас около тысячи посетителей, сервер не выдерживает.

Как выяснилось потом, нормальная пропускная способность мультимедийного парка в Уфе – 350-400 человек в день.

Плюсы и минусы цифровых технологий в культуре

На круглом столе встретились представители двух направлений: традиционных учреждений культуры и современных цифровых технологий.

Фото: gsrb.ru

- Я знаю, что в Башкирии хотят открыть новые музеи: Мустая Карима, генерала Шаймуратова, - задал тон обсуждению директор культурно-образовательного центра «АРТ-Уфа» Евгений Маврин. – Важно, чтобы они были оснащены современными технологиями. Цифровые технологии в культуре – это уже новый сектор в экономике. И тот регион, который первым их освоит, и получит туристический поток. Цифровые технологии – расширяют возможности образования. Можно посетить Лувр, не покидая родного города.

Замминистра культуры Ранис Алтынбаев рассказал о том, каким образом министерство собирается использовать возможности «цифры». Минкультуры разработало стратегический проект «Единое культурное пространство», в котором есть подраздел «информационная доступность». Так, например, до 2025 года планируется увеличить с 18 до 30 число виртуальных музеев, оцифровать 60 % музейных предметов и документов, к 2030 году увеличить в 10 раз – до 1000 – число точек доступа к виртуальному концертному залу, уникальному проекту на базе Башгосфилармонии. А в феврале стартует региональный проект оффлайн-трансляций совместно с Московской филармонией.

Несколько остудил пыл собравшихся директор художественного музея имени Нестерова Айрат Терегулов. Он считает сферу применения IT-технологий для классических музеев ограниченной:

- Для нас IT-технологии нужны в качестве рекламы, информирования населения, чтобы привлечь посетителей. У нас есть и виртуальный тур на нашем сайте, и фотоотчеты о выставках. Но есть проблема: люди могут сказать: «Я уже эти картины видел» и не пойдут в музей.

Директор по стратегии и маркетингу Брендингового агенства UFAGRA Елена Макарова главный акцент в своем выступлении сделала на способах привлечения людей в учреждения культуры.

- 99,9% людей принимают решения на основе чувств и эмоций, - заметила она. – А вы как раз и даете им эти эмоции. Из огромного количества информации запоминается лишь 7 процентов. И чтобы попасть в эти 7 процентов, надо продвигать не свой продукт, а то, почему он нужен людям. Потратьте свои усилия на создание своего «почему».

На что в зале прозвучала реплика, что в современных условиях учреждения культуры не имеют в своем бюджете строки расходов на рекламу.

Фото: gsrb.ru

Руководитель LIFT бизнес-акселератора Стерлитамакского филиала БГУ Рустам Салаватов коснулся еще одной стороны развития современных технологий. Уже создано много программ и приложений, которые позволяют, например, с помощью нейросетей создавать музыку, которую только эксперты могут отличить от произведений, созданных человеком. И хотя люди надеются, что искусство останется тем последним плацдармом, где искусственный интеллект не сможет заменить человека, «цифра» все активнее вторгается и в эту сферу культуры. Нейросети уже сочиняют сценарии к небольшим фильмам и даже спектаклям. Хотя есть и такие прикладные технологии, которые просто делают искусство доступнее.

- Есть приложение Artefact– это бесплатный AR-гид для российских музеев, - привел пример Рустам Салаватов. – Сначала в нем сделали доступными музеи Москвы и Санкт-Петербурга, дойдет очередь и до Уфы.

Фото: gsrb.ru

Директор Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин до предела обострил проблему отношения государства к культуре:

- Я посчитал, сколько денег уходит из моих налогов государству и на какие цели, - сказал он. – На оборону из одного миллиона рублей налогов уходит 190 тысяч, а на культуру – всего шесть тысяч. Я бы хотел, чтобы эта цифра была в 5 раз больше. Если не будет культуры, то и защищать будет нечего.

Из зала кто-то возразил, напомнив известную поговорку «Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую».

Валериан Гагин также вызвал много споров своим утверждением, что новому поколению Z, выросшему на гаджетах и интернете, надо предлагать новое, цифровое искусство.

- 71 % населения России потребляет интернет, -сыпал цифрами он. – Сегодня в интернет заходят только через мобильные устройства 20 миллионов человек, а через 5 лет таких будет уже 40 миллионов.

- Я снимаю шляпу перед вами, кто работает по закону о госзакупках, - обратился он к представителям музеев и библиотек. – Если бы я работал по вашим правилам, я бы завтра уже закрылся. И я не понимаю, когда говорят о показателях эффективности работы музеев, например, - в количестве посетителей. Для меня не важно, сколько придет к нам в «Облака», зато критически важно, сколько человек уйдет от нас с ощущением счастья. Насильно в культуру приводить нельзя, это может вызвать аллергию надолго, если не навсегда.

Гагина поддержал Евгений Маврин:

- Нормальная пропускная способность нашего мультимедийного парка – 350-400 человек в день. Эмоции надо все-таки подавать в тишине. А 1000 человек в день – это как прогнать их через метро. Мне очень важно не то, чтобы в год здесь было 300 тысяч, а чтобы было три тысячи преданных истории людей, которые сюда возвращались и развивали бы этот проект. А у нас здесь история Башкирии заканчивается 1940 годом. Вот над чем предстоит поработать.

Фото: "Вечерняя Уфа"

Директор Республиканского музея Боевой славы Ильшат Утяев имеет свое мнение о применении IT-решений в культуре:

- Нам нужны технологии, но для конкретных задач. В культуре достаточно средств, это не только бюджет, но и грантовые конкурсы. А мы ищем партнеров для решения этих задач, и находим, например, их в Казани.

Вместо выводов

Фото: gsrb.ru

Директор русского драмтеатра Стерлитамака Виктория Замесина выразила некую растерянность по итогам дискуссии:

- Я все-таки верю в то, что вернется мода на живое общение. Мы даже запах кулис в Москве заказываем, чтобы дать зрителям неповторимые ощущения. И тут нам важно понять, что делать нам и айтишникам: то ли мы не нужны друг другу, то ли нужны. Но мы не хотим становиться виртуальными.

Фото: gsrb.ru