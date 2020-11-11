«Йәшлек шоу-2020» в Башкирии определит полуфиналистов фестиваля

«Йәшлек шоу-2020» в Башкирии определит полуфиналистов фестиваля

Вчера, 13:13КультураАнна КононоваPhoto: kulturarb.ru
Всероссийский молодёжный фестиваль «Йәшлек шоу-2020.Перезагрузка» 17 ноября проведёт отборочный кастинг среди исполнителей башкирской песни.

Начинающие звезды исполнят по две композиции в современных стилях на выбор (этно рок, рэп, R & B, hip-hop, поп, клубная музыка и другие). Организаторами фестиваля выступили Минкультуры Башкирии и Республиканский центр народного творчества. Продюсером является заслуженный артист РБ Рустам Гиззатуллин. В состав жюри войдут звезды башкирской эстрады.

В Уфе впервые соберутся победители отборочных туров, которые смогут продемонстрировать свои таланты.

Отборочный этап в Уфе — это много новых голосов и новых песен. Мы определим победителей — тех, кто будут допущены к финалу, рассказала исполнительный директор фестиваля Гульнара Юдина.

18 ноября участники пройдут мастер-классы. Рустам Гиззатуллин и Ольга Филлипова проведут тренинги по вокалу, Тимур Чугаев — хореографии.

По итогам отборочного тура в столице Башкирии 16 лучших исполнителей продолжат борьбу в телевизионном формате конкурса. Съемки запланированы на конец ноября. На экраны шоу выйдет в декабре и тогда телезрители смогут проголосовать за понравившегося участника. Имена победителей и конкурсантов объявят в преддверии Нового года в прямом эфире. Отметим, что победитель получит 300 тысяч рублей и станет подопечным опытного продюсера.

Сбор участников кастинга пройдет 17 ноября в 10-00 часов в ГКЗ «Башкортостан» в фойе 1 этажа, служебный вход со стороны ул. Крупской. На следующий день, 18 ноября, в 15-00 объявлят участников полуфинала.

Напомним, 20 октября прошёл отборочный тур для молодых талантов из города Октябрьский, Туймазинского, Бакалинского, Шаранского и Буздякского районов.

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