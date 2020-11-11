«Йәшлек шоу-2020» в Башкирии определит полуфиналистов фестиваля

По итогам отборочного тура в столице Башкирии 16 лучших исполнителей продолжат борьбу в телевизионном формате конкурса. Съемки запланированы на конец ноября. На экраны шоу выйдет в декабре и тогда телезрители смогут проголосовать за понравившегося участника. Имена победителей и конкурсантов объявят в преддверии Нового года в прямом эфире. Отметим, что победитель получит 300 тысяч рублей и станет подопечным опытного продюсера.