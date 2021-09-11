В Уфе на бесплатном концерте выступят Дмитрий Харатьян и Аскар Абдразаков

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал, почему в период пандемии коронавируса в Уфе проходят массовые мероприятия. По его словам, Башкирия научилась жить в нормах ограничений, а на мероприятия соблюдаются все необходимые меры предосторожности. По мнению главы региона, такие события, как Фольклориада и финал чемпионата WorldSkills Russia были проведены потому, что «…пользы больше; текущая ситуация была не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили».