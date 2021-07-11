«Итоги мы еще будем подводить и подводить»: в Уфе завершилась Всемирная Фольклориада

В субботу, 10 июля, в Уфе прошла торжественная церемония закрытия VI Всемирной фольклориады.
В заключительном концерте в качестве хэдлайнеров выступили Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого и народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, этно-рок-группа «Аргымак», Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra.
Также летчики авиагруппы высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи» выступили с авиашоу в небе над Уфой. Демонстрационные полеты выполнили два Су-30СМ и четыре Су-35С, оснащённые двигателями производства «ОДК-УМПО». Само авиашоу состоялось в память о событиях времен Великой Отечественной войны. Напомним, 80 лет назад в Уфу эвакуировали конструкторские бюро и предприятия авиационной промышленности из Рыбинска, Москвы, Ленинграда и других городов. В 1941 году их объединили в Уфимский ордена Ленина государственный союзный завод № 26 (ныне «ОДК-УМПО»).
Завершился фестиваль праздничным фейерверком и лазерным шоу.
На церемонии закрытия министр культуры РБ Амина Шафикова передала президенту Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филиппу Боссану капсулу с напутствием организаторам следующей Всемирной фольклориады.
— В эти дни наша республика превратилась в большую концертную площадку. <…> Мы с вами собрали самый большой многонациональный хоровод дружбы. И еще раз показали, что вне зависимости от религий и национальностей жители всей Земли хотят жить в мире и согласии, — отметила Амина Шафикова, вручив Филиппу Боссану и президенту Российской национальной секции CIOFF Тамаре Пуртовой ордена Дружбы народов.
Филипп Боссан подчеркнул, что эта Фольклориада «будет увековечена как первое международное культурное событие после активной фазы пандемии, хотя мир ещё продолжает с ней бороться».
— Конечно, итоги фестиваля мы еще будем подводить и подводить. Но уже сейчас могу сказать, что праздник мира и добра удался, — резюмировал глава Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) работает с 1970 года, с 2012 года является официальным партнером ЮНЕСКО. Его главная цель — сохранение и продвижение традиционной культуры и фольклора. Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года. Это главное официальное мероприятие CIOFF, которое демонстрирует всё многообразие культурного наследия человечества.
В VI Всемирной фольклориаде участвовало около 1,1 тыс. человек, в том числе — более 800 артистов из 37 стран. Мероприятия прошли на 22 площадках в городах и районах Башкирии.