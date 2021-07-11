«Итоги мы еще будем подводить и подводить»: в Уфе завершилась Всемирная Фольклориада

Также летчики авиагруппы высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи» выступили с авиашоу в небе над Уфой. Демонстрационные полеты выполнили два Су-30СМ и четыре Су-35С, оснащённые двигателями производства «ОДК-УМПО». Само авиашоу состоялось в память о событиях времен Великой Отечественной войны. Напомним, 80 лет назад в Уфу эвакуировали конструкторские бюро и предприятия авиационной промышленности из Рыбинска, Москвы, Ленинграда и других городов. В 1941 году их объединили в Уфимский ордена Ленина государственный союзный завод № 26 (ныне «ОДК-УМПО»).