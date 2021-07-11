Фольклориада-2021: лучшие фотографии с церемонии закрытия в Уфе

Фольклориада-2021: лучшие фотографии с церемонии закрытия в Уфе
Фольклориада-2021: лучшие фотографии с церемонии закрытия в Уфе
11 июля, 15:23КультураАндрей КоролевФото: Динар Калимуллин
Всего мероприятия VI Всемирной фольклориады в Башкирии посетило более 100 тыс. человек.⠀

Крупнейший фольклорный фестиваль мира гостил в Уфе с 3 по 10 июля 2021 года. Напомним главные цифры фестиваля.

В рамках Фольклориады на республиканских площадках выступали около 1 тыс. человек из 37 стран мира.

В рамках фольклориады в Уфе было установлено два мировых рекорда по числу стран и национальностей в одном хороводе: хоровод дружбы собрал 57 стран мира и представителей 71 национальности. Всего в хороводе приняли участие более 2700 человек.

На церемонии закрытия в амфитеатре перед Конгресс-холлом «Торатау» выступили представители 19 стран, состоялось авиашоу с участием шести российских истребителей.⠀

Фото:glavarb.ru

Во время фольклориады на главной сцене «Сердце фольклориады» в Уфе и в 22 муниципалитетах Башкирии прошел 61 концерт на 28 концертных площадках. Участники проехали с концертными программами около 10 тыс. км по всей республике.

Несмотря на пандемию, мероприятия VI Всемирной фольклориады посетило более 100 тыс. человек.⠀

Экраны и звуковая аппаратура для трансляции мероприятий были установлены на трех площадках: Парке культуры и отдыха «Первомайский», Парке культуры и отдыха Демского района и парке «Волна». Ежедневно жители и гости столицы смотрели прямые эфиры мероприятий под открытом небом с участием иностранных артистов. Прямые трансляции на всех электронных ресурсах набрали около 1 млн просмотров.

С 4 по 10 июля на верхней площади Конгресс-холла «Торатау» работала Международная выставка промыслов и ремесел. На ней были представлены работы ремесленников из 19 стран мира.

Материалы о фольклориаде в РБ вышли в 50 странах.

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