В Кабардино-Балкарии появился пик имени Мустая Карима

Целью экспедиции Башкирского регионального отделения Русского географического общества на безымянный пик Главного Кавказского хребта, высота которого 3555 метров над уровнем моря, стало присвоение ему имени Мустая Карима, столетний юбилей которого отмечается в следующем году.

Вершина выбрана неслучайно – рядом высится пик народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева – большого друга Мустая Карима. В Чегемском ущелье также возвышается пик другого великого поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова. Пик башкирского литератора стал третьим в Чегемском ущелье, сообщили ИА "Медиакорсеть" в Фонде имени Мустая Карима.

Чегемское ущелье Фото: ego-rb.ru

- Восхождение до будущего пика и спуск до альпинистской базы, расположенной на высоте 2200 метров, заняли 18 часов, - рассказал подробности ИА "Медиакорсеть" руководитель башкирского отделения Русского географического общества писатель Камиль Зиганшин.

- Я не назову эту вершину самой сложной, она средняя по трудности, но мы очень устали. Я несколько раз падал, но обошлось без травм и переломов. Нас сопровождали спасатели из Кабардино-Балкарии, очень скромные мужики, альпинисты с опытом восхождения на главные "восьмитысячники" планеты, включая Эверест (Джомолунгму). Сложность создавали поперечные "гривы" - разделительные кряжи поперек хребта, затяжные крутые подъемы, а также курумники, состоящие из валунов величиной с комнату, влажных и скользких после дождя и шатающихся под ногами. Несколько раз нашу тропу пересекали стремительные горные ручьи, разлившиеся после обильных дождей. Иногда туман был на тропе такой, что видно было метров на 15, не дальше. Отдельные хлопоты доставила твердость гранита на самом пике Мустая: на шлямбурах, которыми мы пробивали отверстия для таблички, отламывались зубья.

Писатель и общественный деятель Камиль Зиганшин, тележурналист Рустам Сиразетдинов, бард, пилот и радиоведущий Александр Лынник, путешественник Валерий Деев преодолели все трудности маршрута и закрепили на высоте 3555 метров табличку со стихами Мустая. Само восхождение заняло два дня - в первый день они подошли к подошве хребта, во второй день - поднимались на сам пик.

Теперь всех альпинистов будет встречать памятная доска с портретом поэта и строками из стихотворения «Мечта» из цикла «Кабардино-Балкарская тетрадь», написанная в 1969 году:

"Я подымался на вершины гор,

И эхо отвечало мне сквозь дали.

Горой хотел я стать, и с этих пор

вершины Главного Кавказского хребта Фото: Рустам Сиразетдинов, rgo-rb.ru

Мечтой моей навеки горы стали…"

Фонд имени Мустая Карима выразил сердечную благодарность руководству Кабардино-Балкарии и Союзу писателей республики за решение присвоить имя Мустая Карима одной из вершин Чегема:

«Мустай Карим не раз бывал в Кабардино-Балкарии, любил вашу землю, ваши горы, ваш народ. Его связывала большая дружба с Кайсыном Кулиевым, Алимом Кешоковым, Адамом Шогенцуковым, Бертом Гуртуевым.

"А я и не знал, что высокое солнце - теплей,

а я и не знал, что далекие звезды - светлей",

– написал Мустай Карим в 1962 году в стихотворении, посвященном другу Кайсыну Кулиеву. Два великих поэта не только красиво по-братски дружили. Своим творчеством и примером научили и наши народы настоящей дружбе. Они завещали нам ценить и беречь самобытную культуру каждого этноса. И этим на века проложили мост между сердцем Кавказа и душой Урала. По этому незыблемому мосту и состоится восхождение на Кавказский хребет, где теперь рядом с пиком Кайсына Кулиева появилась еще одна географическая точка – пик имени Мустая Карима. И взирая на это с далеких звезд, они возрадуются вместе с нами: друзья вновь рядом, а солнце их творчества засияло с удвоенной силой», – говорится в благодарственном письме, подписанном дочерью поэта Альфией Каримовой, сыном Ильгизом Каримовым и внуком Тимербулатом Каримовым.

Башкирскую экспедицию в течение всего маршрута поддерживали специалисты и профессионалы МЧС КБР и Поисково-спасательного отряда КБР: Ахмадия Мишаев, Азнаур Аккаев, Тахир Татчаев, Александр Черинько а также вице-президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Борис Гумаев, учредитель Федерации Мухтар Боттаев, председатель правления Союза писателей КБР Муталлип Беппаев, сообщили в Башкирском региональном отделении РГО.

- Пик Мустая Карима и пик Кайсына Кулиева войдут в специальный, "поэтический" альпинистский маршрут с началом в урочище Башиль, - рассказал "Медиакорсети" Александр Лынник, - такое решение было принято на заседании регионального отделения РГО по возвращении в Уфу. Туда будут отправляться группы из Башкирии, по возвращении они получат соответствующий сертификат.