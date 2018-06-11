В Уфе, несмотря на дождь, с успехом прошла вторая Симфоночь

Вторая Симфоническая ночь фестиваля «Сердце Евразии» в этом году прошла под названием «Посвящение Alma Mater». На концерте присутствовал глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

В адрес института были получены поздравления от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, министра культуры Владимира Мединского, ректоров учебных заведений.

На сцену праздника вышли солисты и творческие коллективы, которые так или иначе были связаны с Уфимским институтом искусств. Среди выступавших были певцы Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Ильгам Валиев, Артур Каипкулов, Алена Завьялова, Регина Звегинцева, Лилия Халикова, скрипачи Ильшат Муслимов и Чингис Ханнанов, кураист Артур Гайсаров, баянисты Руслан Рахмангулов и Дмитрий Анисимов, флейтисты Инна Фоменко и Андрей Позяк, домристка Ирина Куравина, вокальная группа «Премьер» и другие.

По словам участников мероприятия, на площадке установилась прекрасная душевная атмосфера. Даже начавшийся дождь не заставил зрителей покинуть площадку столичного амфитеатра.

В соцсетях появилось много восторженных отзывов с фотографиями и видеозаписями.