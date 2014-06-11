Сергей "Пицца" Приказчиков: "Наша победа намекает на честность премии Муз-ТВ"
Группа «Пицца», которая практически полностью состоит из уфимских музыкантов, в минувшую пятницу стала одним из главных героев премии Муз-ТВ. Парни победили в номинации «Прорыв года». Вместе с «Пиццой» были номинированы FRANKY, FruKtЫ, L`one и Денис Клявер. Кроме того, артисты боролись и за номинацию «Лучшая песня» с композицией «Оружие». Однако здесь их обошла поп-группа «Серебро» с песней «Мало тебя». Напомним, фронтмен "Пиццы" Сергей Приказчиков – экс-участник уфимской команды «VIAЧаппа». Несколько лет назад он ушел из коллектива, в котором был автором текстов и музыки, а также битмейкером наравне с другими музыкантами.
- Какие впечатления от церемонии и от победы? – спрашиваем мы у вокалиста «Пиццы» Сергея Приказчикова.
- Это было очень масштабное шоу. Уровень порой потрясал. Для нас было честью присутствовать там. Момент прохода до сцены стерся из моей памяти абсолютно. Я был в шоке! Спасибо Отару Кушанашвили за поддержку. Он болел за нас, наверное, больше чем кто бы то ни было в шоу-бизе.
- Ожидали, что победа достанется именно вам?
- Я сам голосовал за L'One. Он сильнейший артист, стрельнувший в прошлом году никак не меньше нас. Только в хип-хопе. Я не ожидал, но верил. А наша победа и победа Макса Коржа явно намекает на честность премии. Все действительно зависело от голосования.
- Какие ближайшие планы?
- В ближайшее время мы приступим к съемкам нового летнего видео на новую песню, а осенью, хочется верить, успеем выпустить второй альбом.
- Где планируете отдохнуть летом?
- Мне нравится Италия. И нравится думать о нашем с ней скором знакомстве.
Кроме того, обязательно приедем в Уфу, и не один раз. Всегда приятно возвращаться домой!
Ксения ЛАПТЕВА.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости