В России вступили в силу новые правила назначений льгот и пособий

В России вступили в силу новые правила назначений льгот и пособий
В России вступили в силу новые правила назначений льгот и пособий
Сегодня, 17:38КультураАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Нововведения позволят гражданам оформить их получение в беззаявительном порядке.

Регионы теперь смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения для назначения мер соцподдержки. Предполагается, что это упростит процесс предоставления документов для получения льгот и пособий. Об этом сообщает «Российская газета».

Нововведения позволят гражданам оформить получение пособий в беззаявительном порядке. Такой принцип назначения социальной поддержки уже реализуется с выплатами при рождении ребенка.

Ранее регионы не могли предоставлять меры поддержки на основании данных из единой системы соцобеспечения, граждане должны были самостоятельно сдавать все необходимые документы для получения пособий.

Напомним, единая государственная информационная система социального обеспечения действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для их предоставления.

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