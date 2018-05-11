В Уфе пройдет уникальный международный фестиваль – БашкортАРТстан

Фестиваль соберет представителей разных направлений искусства: художников, музыкантов, скульпторов, танцоров и искусствоведов.

Организаторы фестиваля – Российский музыкальный союз, Министерство культуры Республики Башкортостан, Башкирская государственная филармония им. Х.Ахметова, Государственный концертный зал «Башкортостан», Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова, Международная федерация художников - творческий союз художников Республики Башкортостан, Юношеская филармония Республики Башкортостан.

Подобное мероприятие – уникальное для Башкирии. В основной идее отслеживается мировая тенденция синтеза искусств.

В арт-площадках планируется создать нестандартные условия презентации современного искусства. Во время фестиваля в залах, фойе и на уличной территории будут организованы концерты, флешмобы, перформансы, мастер-классы по музыкальному, изобразительному и хореографическому искусству; творческие встречи с гостями фестиваля, а также научный симпозиум по проблемам современного искусства.

Как сообщают организаторы, главная задача, которую они ставят себе – это активизация интереса к искусству как к явлению. Они подчеркивают, что намерены познакомить широкого зрителя с иным, неклассическим искусством.

Также, по их словам, фестиваль станет не только презентацией современного искусства, но укрепит связи между представителями.

Рождающиеся в процессе фестиваля идеи профессионально обогащают культуру республики и страны в целом, уверены организаторы мероприятия.

Программа фестиваля

17 мая. БГФ им. Х.Ахметова. Большой зал

18.00. Открытие художественной выставки.

19.00. Открытие фестиваля. Концерт симфонической и камерной музыки.

18 мая УГИИ им. З.Исмагилова. Зал имени Ф.Шаляпина

19.00. Концерт камерной музыки.

19 мая. БГФ им. Х.Ахметова. Малый (Органный) зал

18.00. Концерт камерной музыки, в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

20 мая. ГКЗ «Башкортостан»

Площадка 1. Площадь перед ГКЗ. Концерт электронной музыки.

12:00-16:00.

Площадка 2. Фойе I этажа.

Участники: Марат Файзуллин (Татурас) и его ансамбль с программой «Музыкальный фэн-шуй». 12:00-15:00

Площадка 3. Фойе II этажа.