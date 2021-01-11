Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова стала заслуженной артисткой Башкирии

Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова стала заслуженной артисткой Башкирии

Вчера, 17:35КультураКарина МамаеваPhoto: Инстаграм Яны Габбасовой
Сегодня, 11 января, глава Башкирии Радий Хабиров вручил юной певице Яне Габбасовой звание заслуженной артистки РБ. Об этом сама девушка рассказала в своих социальных сетях.

— Это огромная честь! написала девушка под фото.

Напомним, 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале. За успехами певицы наблюдала вся страна. По результатам народного голосования девушка стала победительницей конкурса.

Ранее девушка рассказала, как отмечала свой триумф. По словам Яны, по окончании шоу они с отцом поехали на квартиру родственников, у которых остановились в столице, но заблудились в Москве. Когда же добрались до дома, там все уже спали. Так что Яна с отцом выпили по бокалу вина и решили отсыпаться после пережитых волнений.

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