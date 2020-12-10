Фильм, балет или концерты: куда сходить в Уфе 11–13 декабря 2020 года

11 декабря. Анимационный фильм
Наконец, выходит новая анимационная работа Томма Мура и Росса Стюарта «Легенды о волках», в которой традиции Pixar встречаются с канонами Хаяо Миадзаки. Критики утверждают, что это потенциальный анимационный хит, который будет претендовать на «Оскар».
Новый мультфильм Томма Мура, как и его предыдущие работы «Песнь моря» и «Тайна Келлс», рассказывает о старой Ирландии, на этот раз — времен Оливера Кромвеля, угнетателя местного населения. Но жителей больше волнуют волки, нападающие на овец и дровосеков. Чтобы изгнать хищников, из Англии приезжает охотник Билл вместе с юной дочерью Робин и тоской по покойной жене. Девочке положено сидеть в крепости, но ее тянет к приключениям и она их, конечно, находит.
Место: стриминг Apple TV+
Цена: подписка на сервис
11 декабря. Балет
Одноактные балеты «Соседи» и «1418» — премьеры нынешнего театрального сезона, которые планировалась к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, но показ в итоге был перенесен. Оба балета созданы заслуженным артистом России, хореографом Иваном Васильевым. Истории, придуманные знаменитым танцовщиком, поставлены на музыку Дмитрия Шостаковича, а также композиции в исполнении Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд.
Место: Театр оперы и балета
Цена: 600-1500 руб.
11 декабря. Мюзикл
Райан Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Вражда», «Поза») подготовил легкий новогодний презент с музыкальной начинкой — мюзикл «Выпускной». Мэрил Стрип, Николь Кидман и Керри Вашингтон играют вышедших в тираж бродвейских звезд, которые объединяются с одной благой целью — отстоять право школьницы пойти на выпускной в компании своей подруги.
Место: Нетфликс
Цена: подписка на сервис
12 декабря. Концерт
Дэймон Албарн продолжает бить рекорды по продуктивности. Его виртуальная группа Gorillaz недавно выпустила новый альбом «Song Machine», полностью состоящий из коллабораций с музыкантами из самых разных стран и жанров. Собственно, этот альбом группа будет премьерить в онлайне на трех концертах, к которым можно подключиться из любой точки мира.
Место: Сайт Gorillaz
Цена: от 15$ (~1100 руб.)
12 декабря. Концерт
Первый сольный концерт на сцене Башкирской филармонии Полины Кобец и Сиявуша Шерматзаде, известного в Уфе семейного и творческого тандема! Оба — участники всевозможных джазовых и эстрадных проектов и готовы удивить разножанровым подходом — от классики до джаза, от народной песни до рока. Аккомпанирует биг-бэнд БГФ под управлением народного артиста РБ Олега Касимова.
Место: Уфимская филармония
Цена: 200-800 руб.
13 декабря. Стенд-ап
2020-й год — не время для шуток, а может быть как раз наоборот — нужно смеяться, чтобы не сойти с умаю Так или иначе в Уфу приезжает Идрак Миразлизаде — стендап-комик из Беларуси, участник нескольких выпусков StandUp Шоу на ТНТ. Афиши пишут, что Идрак предпочитают умную и провокационную комедию, и приглашают это проверить.
Место: MusicHall27
Цена: 500-900 руб.