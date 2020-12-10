Фильм, балет или концерты: куда сходить в Уфе 11–13 декабря 2020 года

Новый мультфильм Томма Мура, как и его предыдущие работы «Песнь моря» и «Тайна Келлс», рассказывает о старой Ирландии, на этот раз — времен Оливера Кромвеля, угнетателя местного населения. Но жителей больше волнуют волки, нападающие на овец и дровосеков. Чтобы изгнать хищников, из Англии приезжает охотник Билл вместе с юной дочерью Робин и тоской по покойной жене. Девочке положено сидеть в крепости, но ее тянет к приключениям и она их, конечно, находит.