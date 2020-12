Фильм, балет или концерты: куда сходить в Уфе 11–13 декабря 2020 года

Mkset собрал главные онлайн и оффлайн события с 11 по 13 декабря, на которые стоит обратить внимание в поисках новогоднего настроения.

11 декабря. Анимационный фильм Наконец, выходит новая анимационная работа Томма Мура и Росса Стюарта «Легенды о волках», в которой традиции Pixar встречаются с канонами Хаяо Миадзаки. Критики утверждают, что это потенциальный анимационный хит, который будет претендовать на «Оскар». Новый мультфильм Томма Мура, как и его предыдущие работы «Песнь моря» и «Тайна Келлс», рассказывает о старой Ирландии, на этот раз — времен Оливера Кромвеля, угнетателя местного населения. Но жителей больше волнуют волки, нападающие на овец и дровосеков. Чтобы изгнать хищников, из Англии приезжает охотник Билл вместе с юной дочерью Робин и тоской по покойной жене. Девочке положено сидеть в крепости, но ее тянет к приключениям и она их, конечно, находит. Место: стриминг Apple TV+ Цена: подписка на сервис 11 декабря. Балет Одноактные балеты «Соседи» и «1418» — премьеры нынешнего театрального сезона, которые планировалась к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, но показ в итоге был перенесен. Оба балета созданы заслуженным артистом России, хореографом Иваном Васильевым. Истории, придуманные знаменитым танцовщиком, поставлены на музыку Дмитрия Шостаковича, а также композиции в исполнении Элвиса Пресли, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд. Photo: БГТОиБ Место: Театр оперы и балета Цена: 600-1500 руб. 11 декабря. Мюзикл Райан Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Вражда», «Поза») подготовил легкий новогодний презент с музыкальной начинкой — мюзикл «Выпускной». Мэрил Стрип, Николь Кидман и Керри Вашингтон играют вышедших в тираж бродвейских звезд, которые объединяются с одной благой целью — отстоять право школьницы пойти на выпускной в компании своей подруги. Место: Нетфликс Цена: подписка на сервис 12 декабря. Концерт Дэймон Албарн продолжает бить рекорды по продуктивности. Его виртуальная группа Gorillaz недавно выпустила новый альбом «Song Machine», полностью состоящий из коллабораций с музыкантами из самых разных стран и жанров. Собственно, этот альбом группа будет премьерить в онлайне на трех концертах, к которым можно подключиться из любой точки мира. Место: Сайт Gorillaz Цена: от 15$ (~1100 руб.) 12 декабря. Концерт Первый сольный концерт на сцене Башкирской филармонии Полины Кобец и Сиявуша Шерматзаде, известного в Уфе семейного и творческого тандема! Оба — участники всевозможных джазовых и эстрадных проектов и готовы удивить разножанровым подходом — от классики до джаза, от народной песни до рока. Аккомпанирует биг-бэнд БГФ под управлением народного артиста РБ Олега Касимова. Photo: БГФ Место: Уфимская филармония Цена: 200-800 руб. 13 декабря. Стенд-ап 2020-й год — не время для шуток, а может быть как раз наоборот — нужно смеяться, чтобы не сойти с умаю Так или иначе в Уфу приезжает Идрак Миразлизаде — стендап-комик из Беларуси, участник нескольких выпусков StandUp Шоу на ТНТ. Афиши пишут, что Идрак предпочитают умную и провокационную комедию, и приглашают это проверить. Photo: musichall27.ru Место: MusicHall27 Цена: 500-900 руб.

