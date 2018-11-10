Театры из Башкирии могут получить премию в три миллиона

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении премии правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, сообщает РИА Новости.

Премию могут получить профессиональные театры с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию. При этом они должны являться бюджетными или автономными учреждениями регионов России или муниципальных образований.

Ежегодно будут присуждаться три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

- Выдвигать кандидатов на соискание премии будут органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления, реализующие государственную политику в области культуры, - говорится в справке к указу.