В Башкирии назвали имена лауреатов госпремии Салавата Юлаева

Подписан указ о присуждении государственных премий в области литературы, искусства и архитектуры за 2018 года.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о присуждении государственных премий республики имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры за текущий год.
В этом году лауреатами награды стали:
• писатель, редактор отдела прозы литературно-художественного и публицистического журнала «Агидель» Салават Абузаров за книгу стихов и поэм «Ғәмәл дәфтәре» («Книга деяний»);
• композитор, заведующая кафедрой композиции Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова Лейла Исмагилова и художественный руководитель – главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Государственного Кремлёвского Дворца Андрей Петров за балет «Аркаим»;
• художник, профессор Уфимского государственного института искусств имени З. Исмагилова Рифхат Арсланов за творческий проект «Салауат күпере» в области изобразительного искусства.
Для справки
Госпремия РБ имени Салавата Юлаева учреждена в 1967 году и присуждается за лучшие произведения и работы в области литературы, искусства и архитектуры, входящие в золотой фонд художественной культуры Башкирии. Премия вручается один раз в два года. За более чем 50-летнюю историю премии её лауреатами стали 140 человек, а также ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.