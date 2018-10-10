В Башкирии назвали имена лауреатов госпремии Салавата Юлаева

Госпремия РБ имени Салавата Юлаева учреждена в 1967 году и присуждается за лучшие произведения и работы в области литературы, искусства и архитектуры, входящие в золотой фонд художественной культуры Башкирии. Премия вручается один раз в два года. За более чем 50-летнюю историю премии её лауреатами стали 140 человек, а также ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.