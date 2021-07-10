На церемонии закрытия Фольклориады выступит известный музыкант Эмир Кустурица

Артист выступит в составе фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra» на торжественной церемонии закрытия культурного форума.
— Фестивали — это основные ресурсы мировой культуры. Думаю, что будет очень хороший концерт. Мы хотим сделать людей счастливыми, чтобы они чувствовали нашу мощь! — рассказал музыкант.
В Башкирию Кустурица приезжает уже во второй раз. В 2019 году он принимал участие в фестивале «Сердце Евразии» и общался с башкирскими кинематографистами.
— Больше всего мне запомнились у вас природа и люди — это то, что играет в моей жизни самую главную роль, — добавил Кустурица.