Список народных артистов Башкирии пополнили Лев Лещенко и Николай Басков

В Уфе на праздничном концерте приуроченном к дню Победы 9 мая выступали маститые российские артисты, Лев Лещенко, недавно отметивший свое 80-летие и «золотой голос России» Николай Басков. Помимо ярких впечатлений артисты увезут из региона и высокие звания народных артистов Башкирии, подтверждающие почетные звания удостоверения вручил им лично глава Башкирии собственно на концерте в честь дня Победы, где и выступали известные исполнители.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии не стали раскрывать сумму гонораров за выступление федеральных артистов, которые выступили 9 мая перед уфимцами и гостями столицы на праздничном концерте. Помимо Баскова и Лещенко вчера на площадке перед конгресс-холлом «Торатау» также выступила группа «Отпетые мошенники» и певица Макsим.