Список народных артистов Башкирии пополнили Лев Лещенко и Николай Басков

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии не стали раскрывать сумму гонораров за выступление федеральных артистов, которые выступили 9 мая перед уфимцами и гостями столицы на праздничном концерте. Помимо Баскова и Лещенко вчера на площадке перед конгресс-холлом «Торатау» также выступила группа «Отпетые мошенники» и певица Макsим.